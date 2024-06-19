Россиянка взбесилась после действий украинской фухтовщицы (ВИДЕО)

Российская фехтовальщица Майя Гучмазова, долгое время выступающая за Грузию, выразила свое недовольство перед украинской спортсменкой Еленой Кривицкой. Это произошло после того, как украинка решила отказаться от традиционного поздравления по окончании поединка.



Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая разозлила россиянку. Фото из открытых источников

На Чемпионате Европы по фехтованию в Базеле на одной площадке встретились украинка Елена Кривицкая и россиянка Майя Гучмазова. Российская фехтовальщица крайне негативно отреагировала на решение украинской фехтовальщицы.

Елена Кривицкая победила россиянку 15:9 и покинула поле, не попрощавшись с соперницей. Она не собиралась подавать ей руку, и это явно огорчило Гучмазову. Российская фехтовальщица решила дать волю своим эмоциям и начала ругаться на площадке перед камерами. Россиянка обратилась к судьям со словами о дисквалификации украинки, однако жюри отвергло просьбу Гучмазовой.

"Почему это так? Бл*дь, почему они так ведут себя?" Б*я. Почему им можно всё? Они что, бл*ть, ох*ли?", – сказала Майя Гучмазова.

Напомним, что во время Чемпионата мира по фехтованию в 2023 году произошла подобная сцена, когда украинка Ольга Харлан после дуэли не пожала руку россияне Анне Смирновой. Российская фехтовальщица больше часа ждала на дорожке, чтобы организаторы дисквалифицировали украинку. Тогда Харлана сняли с турнира.

В отличие от случая на чемпионате мира, на этот раз украинке не угрожала дисквалификация, ведь организаторы сменили регламент и спортсменки больше не обязаны приветствовать друг друга.

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