logo

BTC/USD

67429.16

ETH/USD

3775.98

LTC/USD

82.35

USD/UAH

41.10

EUR/UAH

44.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт другие виды спорта Россиянин в сумасшедшем гневе свирепствует на теннисном корте (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россиянин в сумасшедшем гневе свирепствует на теннисном корте (ВИДЕО)

Российский теннисист Андрей Рублев свирепствует из-за неудачной игры на Ролан Гаррос.

сегодня, 12:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Россиянин в сумасшедшем гневе свирепствует на теннисном корте (ВИДЕО)

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото из открытых источников

Теннисный поединок между Андреем Рублевым и Маттео Арнальди на турнире Ролан Гаррос запомнился проявлениями ярости российского теннисиста. Рублев громко кричал на зрителей, яростно бросал свою ракетку и бил ногами свою скамейку. Такими действиями Андрей Рублев реагировал на свое неудачное выступление на престижном турнире.

Российский теннисист Андрей Рублев известен тем, что не может удержаться от эмоций во время проигрываемых им матчей. Россиянина штрафовали, а в этом сезоне даже дисквалифицировали с теннисного турнира, где Рублев накричал на линейного судью. Во время Ролана Гарроса он снова продемонстрировал свою нервную сторону.

В матче против Маттео Арнальди Рублев проиграл первые два сета, чем значительно приблизил свой вылет из турнира. В какой-то момент он вернулся к зрителям и громко закричал. Однако на этом ярость россиянина не заканчивалась. Проиграв второй сет, он начал бить ракеткой по корту, а затем решил применить свою злобу на скамейке, которую избивал ногами.

Андрей Рублев проиграл и третий сет, а в итоге и весь матч итальянцу Маттео Арнальди 6:7, 2:6, 4:6.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка Анастасия Потапова разозлилась во время теннисного матча и разбила ракетку на корте. Она встретилась со словенской теннисисткой Каей Юван и проиграла со счетом 6:1, 6:4.

Также "Комментарии" писали, как российского теннисиста Андрея Рублева наказали на теннисном турнире в Дубае из-за его агрессивного поведения. Рублев считал, что линейный судья ошибся и выразил ему резкую критику с криками.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости