Россиянин в сумасшедшем гневе свирепствует на теннисном корте (ВИДЕО)

Российский теннисист Андрей Рублев. Фото из открытых источников

Теннисный поединок между Андреем Рублевым и Маттео Арнальди на турнире Ролан Гаррос запомнился проявлениями ярости российского теннисиста. Рублев громко кричал на зрителей, яростно бросал свою ракетку и бил ногами свою скамейку. Такими действиями Андрей Рублев реагировал на свое неудачное выступление на престижном турнире.



Российский теннисист Андрей Рублев известен тем, что не может удержаться от эмоций во время проигрываемых им матчей. Россиянина штрафовали, а в этом сезоне даже дисквалифицировали с теннисного турнира, где Рублев накричал на линейного судью. Во время Ролана Гарроса он снова продемонстрировал свою нервную сторону.

В матче против Маттео Арнальди Рублев проиграл первые два сета, чем значительно приблизил свой вылет из турнира. В какой-то момент он вернулся к зрителям и громко закричал. Однако на этом ярость россиянина не заканчивалась. Проиграв второй сет, он начал бить ракеткой по корту, а затем решил применить свою злобу на скамейке, которую избивал ногами.

Андрей Рублев проиграл и третий сет, а в итоге и весь матч итальянцу Маттео Арнальди 6:7, 2:6, 4:6.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россиянка Анастасия Потапова разозлилась во время теннисного матча и разбила ракетку на корте. Она встретилась со словенской теннисисткой Каей Юван и проиграла со счетом 6:1, 6:4.

Также "Комментарии" писали, как российского теннисиста Андрея Рублева наказали на теннисном турнире в Дубае из-за его агрессивного поведения. Рублев считал, что линейный судья ошибся и выразил ему резкую критику с криками.