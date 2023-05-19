Россияне просят вернуть большую сумму денег

Один из этапов Формулы-1 должен был состояться в России, однако после полномасштабного вторжения в Украину, организаторы элитной гонки решили отменить тур в России. Оказалось, что россияне до сих пор требуют вернуть деньги, уплаченные за право организовать гонку. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Гендир компании "Росгонки" Алексей Титов. Фото из открытых источников

Последний раз Формула-1 проводилась в российском городе Сочи в 2021 году, тогда победу одержал британский пилот Льюис Хэмилтон. В марте 2022 года, после нескольких недель войны, организаторы расторгли контракт с Россией, который должен был действовать до 2025 года.

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С момента разрыва контракта прошло больше года, однако россияне до сих пор требуют вернуть деньги от организаторов Формулы-1.

"Просим вернуть назад: деньги уплачены – зрелища не было, просим вернуть деньги", — говорит гендир компании "Росгонки" Алексей Титов, которая организовывала гонки в России.

Титов утверждает, что Формула один признает долг, однако из-за санкций Россия не может их получить.

"Мы, как организация, в свое время были подконтрольны банку ВТБ, который являлся техническим спонсором, там есть юридические санкционные препоны для возврата средств, они объективны, надо признаться", — сообщил Алексей Титов.

Генеральный директор компании "Росгонки" не назвал точную сумму денег, которую просит вернуть у организаторов Формулы-1, однако, вероятно, эта сумма составляет несколько сотен миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер объяснил присутствие российских спортсменов на международных соревнованиях тем, что спасается жизнь людей в Украине и России.

Также "Комментарии" писали о российской теннисистке, которая отреагировала на украинку, отказавшуюся давить ей руку после матча.