Роджер Федерер завершает карьеру! Вскоре он выступит в последний раз

Роджер Федерер объявил, что предстоящий Кубок Лейвера будет его последним выступлением. Швейцарец подтвердил через Twitter, что решил завершить свою успешную карьеру.



Роджер Федерер завершает карьеру. Фото из открытых источников

Федерер решил завершить карьеру в возрасте 41 года. Ранее он сообщил болельщикам, что попытается вернуться на корт на турнире Laver Cup, который стартует 23 сентября и сыграет в Швейцарии во время соревнований в Базеле. Однако теннисист по-прежнему жалуется на проблемы со здоровьем, а также на поврежденное колено.

Любители тенниса ожидали увидеть его игру еще в 2023 году, но эти планы, к сожалению, не подтвердились. Легендарный теннисист простился со своими поклонниками в соцсетях. Его заключительным турниром станет Кубок Лейвера 23-25 ​​сентября.

Теннис был более щедр ко мне, чем я ожидал, но теперь я должен признать, что пора завершить карьеру — сказал Федерер.

Полное видео с речью Роджера Федерера об окончании своей профессиональной теннисной карьеры можно просмотреть на его официальном аккаунте в Twitter или ниже в статье.

Карьера Федерера была невероятно насыщенной. Он выиграл 103 турнира, 20 из которых были турнирами Большого шлема. В общей сложности швейцарец 310 недель был лидером рейтинга ATP. Роджер Федерер несомненно является одним из лучших теннисистов в истории спорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской теннисистке, которая произвела сенсацию на US Open. Она выбила экс-первую ракетку мира Симону Халепу.

Также "Комментарии" писали о французском теннисном тренере, который имел сексуальные отношения с несовершеннолетней теннисисткой.











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