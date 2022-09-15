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Роджер Федерер завершает карьеру! Вскоре он выступит в последний раз

Легендарный теннисист объявил о завершении карьеры

сегодня, 17:18
Автор:

Slava Kot
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Роджер Федерер объявил, что предстоящий Кубок Лейвера будет его последним выступлением. Швейцарец подтвердил через Twitter, что решил завершить свою успешную карьеру.

Роджер Федерер завершает карьеру! Вскоре он выступит в последний раз

Роджер Федерер завершает карьеру. Фото из открытых источников

Федерер решил завершить карьеру в возрасте 41 года. Ранее он сообщил болельщикам, что попытается вернуться на корт на турнире Laver Cup, который стартует 23 сентября и сыграет в Швейцарии во время соревнований в Базеле. Однако теннисист по-прежнему жалуется на проблемы со здоровьем, а также на поврежденное колено.

Любители тенниса ожидали увидеть его игру еще в 2023 году, но эти планы, к сожалению, не подтвердились. Легендарный теннисист простился со своими поклонниками в соцсетях. Его заключительным турниром станет Кубок Лейвера 23-25 ​​сентября.

Теннис был более щедр ко мне, чем я ожидал, но теперь я должен признать, что пора завершить карьеру — сказал Федерер.

Полное видео с речью Роджера Федерера об окончании своей профессиональной теннисной карьеры можно просмотреть на его официальном аккаунте в Twitter или ниже в статье.

Карьера Федерера была невероятно насыщенной. Он выиграл 103 турнира, 20 из которых были турнирами Большого шлема. В общей сложности швейцарец 310 недель был лидером рейтинга ATP. Роджер Федерер несомненно является одним из лучших теннисистов в истории спорта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинской теннисистке, которая произвела сенсацию на US Open. Она выбила экс-первую ракетку мира Симону Халепу.

Также "Комментарии" писали о французском теннисном тренере, который имел сексуальные отношения с несовершеннолетней теннисисткой.






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Источник: https://twitter.com/rogerfederer/status/1570401710685945856
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