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Появились новые факты об аварии Михаэля Шумахера

10 лет назад легендарный пилот Формулы-1 Михаэль Шумахер потерпел трагическую аварию во время катания на лыжах.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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Немецкий журналист Йенс Гидеон провел расследование аварии легендарного гонщика Формулы-1 Михаэля Шумахера, произошедшей в декабре 2013 года. Спустя почти 10 лет после инцидента ему удалось установить некоторые новые факты об аварии.

Появились новые факты об аварии Михаэля Шумахера

Новые факты об аварии Михаэля Шумахера. Фото из открытых источников

29 декабря 2013 года СМИ по всему миру сообщили о серьезной аварии Михаэля Шумахера во время катания на лыжах во французских Альпах. Оказалось, что пилот на одном из спусков упал и ударился головой о камень. Несмотря на то, что Шумахер находился в шлеме, он получил серьезные травмы головы.


С тех пор семья Михаэля Шумахера держит в секрете информацию о его здоровье. Журналист Йенс Гидеон из уважения к родным не сообщает о текущем состоянии гонщика, однако к 10-летию аварии в проекте для NDR раскрыл некоторые новые факты о падении Шумахера.

Йенс Гидеон пообщался со многими людьми из окружения легендарного гонщика, в том числе с братом Ральфом Шумахером, родными, друзьями и инструкторами по катанию на лыжах. Согласно их сообщениям, в аварии виноват сам Шумахер.

Один из собеседников рассказал, что в день, когда Михаэль Шумахер пошел кататься на лыжах снега было мало, а на склонах виднелись камни. По его словам, в такой период люди не спускаются на лыжах. Другой друг Шумахера указал, что пилот Формулы-1 хорошо знал этот маршрут спуска, ведь у него был дом неподалеку и тот часто ездил в этом регионе.

Лыжный инструктор, прибывший на место аварии вскоре после первых спасателей, сказал, что самой вероятной причиной падения немца стало то, что лыжа Шумахера зацепилась за камень, а впоследствии он сам упал и ударился головой о другой камень.

Михаэль Шумахер – легендарный немецкий пилот Формулы-1, семикратный чемпион мира и один из самых успешных гонщиков в истории. После аварии в 2013 году Шумахер несколько месяцев пробыл в коме. Впоследствии гонщику провели несколько операций на голове, однако семья Шумахера держит в секрете информацию о его текущем состоянии здоровья.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Германии уволили редактора, "разговорившего" Шумахера с помощью искусственного интеллекта.



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Источник: https://www.f1-fansite.com/f1-news/ten-years-on-uncovering-the-truth-behind-schumachers-skiing-incident/
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