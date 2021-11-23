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Первая ракетка Украины рассказала о стоимости своей свадьбы

Свитолина поделилась своей тайной женитьбы на Монфисе

сегодня, 21:20
Автор:

Олег Терещенко
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Свадьба украинской теннисистки Элины Свитолиной с французом Гаэлем Монфисом обошлась в 25 тыс. евро. Об этом рассказала сама спортсменка в программе "Светская жизнь", передает сайт champion.com.

Первая ракетка Украины рассказала о стоимости своей свадьбы

Элина Свитолина и Гаэлем Монфис. фото: btu.org.ua/

"Поскольку мы с Гаэлем достаточно известные люди, нам отель Four Seasons в Женеве, где мы отмечали все торжество, сделал очень хорошие условия, за очень приятную цену. Все вместе нам обошлось около 25 тыс. евро", – рассказала Свитолина.


Кстати, недавно украинская теннисистка призналась в том, что со своим мужем Гаэлем Монфисом имеет брачный контракт. По ее словам, когда зарабатываешь большие деньги, то нужен такой договор, особенно если у каждой стороны есть свои большие проекты и большие расходы.

По недавно опубликованному рейтингу WTA итогам сезона 2021, первая ракетка Украины Элина Свитолина завершила сезон во второй десятке (14 место). Это самый плохой результат спортсменки за последние 6 лет. В 2015 году она завершила сезон на 19-й позиции.

В этом году сильнейшая теннисистка Украины стала чемпионкой турнира WTA 250 в Чикаго, добыла в борьбе бронзу на Олимпийских играх в Токио, а также сыграла в четвертьфинале на US Open.

В общей сложности Свитолина в 2021 году выиграла 41 матч при 20 поражениях. Также Элина добавила в свое резюме две победы над теннисистками из топ-10, дважды обыграв Петру Квитову на турнирах в Майами и Штутгарте.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал о том, кто достался в 1/8 финала Кубка EHF львовской "Галичанке". Также, "Комментарии" сообщали о сенсации сборной Украины по шахматам на чемпионате Европы.


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Источник: https://champion.com.ua/tennis/2021/11/23/887974/svitolina-nazvala-vartist-vesillya-z-monfisom
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