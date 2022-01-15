Первая ракетка мира рискует пропустить Australian Open-2022

В субботу, 15 января, в Австралии, была задержана первая ракетка мира Новака Джоковича. Его задержали перед судебным заседанием по делу об аннулировании визы и депортации.

Новак Джокович - фото из открытых источников

Как сообщает suspilne.media, спортсмен пересек границу страны, будучи невакцинированной, и теперь местные власти стремятся его депортировать. Кроме того, сербскому игроку грозит запрет на въезд в Австралию еще на три года. Это значит, что 34-летний Джокович рискует пропустить не только Australian Open в 2022 году, но и в следующих трех сезонах.

Спортсмена снова поместили в иммиграционный изолятор Park Hotel. Там он будет находиться в ночь с субботы на воскресенье. А уже в воскресенье, 16 января, в 9:30 по местному времени (00:30 по Киеву) состоится слушание. В то же время, первый матч Новака Джоковича на Открытом чемпионате Австралии должен пройти в понедельник, 17 января, против другого представителя Сербии Миомира Кечмановича.

Складывается интересная ситуация, в случае победы в судебном заседании Джокович должен выйти на корт в считанные часы. Интересно, что серб является обладателем девяти титулов Australian Open, выиграть больше не удавалось никому. При этом работающая первая ракетка мира продолжает погоню за званием наиболее титулованного игрока по количеству трофеев "Большого Шлема". В активе Джоковича их 20, столько же у швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.

Что говорят юристы Новака Джоковича и власти Австралии?

Как стало известно, лично министр иммиграционной политики Австралии Алекс Гоук во второй раз аннулировал визу Новака Джоковича, назвав это решение "соответствующим интересам общества". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, в свою очередь, подчеркнул, что этот поступок был "тщательно обдуман".

"Австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они по праву ожидают, что эти жертвы будут оправданными", — приводит слова Моррисона ВВС.

В то же время юристы Новака Джоковича утверждают, что будут обжаловать решение Гоука из-за "недействительного и нелогичного" обоснования. По словам адвоката Ника Вуда, оно основано на негативном отношении к тем, кто отказывается от вакцинации, а не по медицинским показаниям. По мнению Вуда, депортация игрока так же может повлечь за собой "гражданские беспорядки".

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал, что у бывшей звезды мирового тенниса большие финансовые проблемы.

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