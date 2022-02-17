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Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу среди женщин

Одесситки победили киевлянок с разницей в 31 очко

сегодня, 20:25
Автор:

Олег Терещенко
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В четверг, 17 февраля, состоялся поединок 1/4 финала Кубка Украины по баскетболу среди женщин. Двухкратный победитель этого турнира одесский "Интерхим" на выезде встречался с киевским "НУБиПом".

Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу среди женщин

"НУБиП" (Киев) - "Интерхим" (Одесса) - фото из открытых источников

Как сообщает Украинский баскетбол, начало матча сложилось не в пользу гостей. Хозяева площадки с первых секунд оторвались от соперников до 7:0. Особенно, в составе киевлянок активной была плеймейкер Марина Петржик.

"Интерхим", несмотря на негативный старт, выиграл первую четверть — 16:9, но затем уступил в следующей — 13:18.

Первая половина отметилась низким процентом реализации бросков по игре обеими командами, среди которых довольно много атак с открытых позиций. У "НУБиПа" — 13,3% точных атак с периметра (2/15) и 27,6% двухочковых (8/29), тогда как у "Интерхима" соответственно — 14,3% (2/14) и 30, 8% (8/26).

Как часто бывает, существенные изменения в поединке произошли в третьей четверти. "Интерхим" смог взять свое – 38:18. Этому помогла зонная оборона от одесской команды, которая и смогла усложнить для "НУБиПа" движение мяча в нападении, готовить и выполнять броски.

Наставница клуба с юга Украины Ирина Щипакина продолжала использовать широкую ротацию, как начала это делать со старта матча, учитывая возможный завтрашний полуфинал. В итоге все находившиеся в заявке баскетболистки получили то или иное время на площадке. В свою очередь, коллектив из столицы хоть и проиграл и четвертую четверть (9:18), пытался до конца быть требовательным к себе и усердным. У Назаревича почти дабл-дабл (9 очков и 9 подборов), а у Петржик чуть ли не мог быть трипл-дабл (20 8 подборов 7 передач),

В "Интерхиме" дабл-дабл оформила Янг (26 очков 11 подборов). Могла организовать трипл-дабл Алексейчик, но в итоге у нее 7 очков, 9 подборов и 8 результативных передач.

Одесская команда, которая, в частности, набрала 42 очка из "краски" (против 22-х — у соперниц), попадает в одну вторую.

"НУБиП" (Киев) — "Интерхим" (Одесса) — 54:85 (9:16, 18:13, 18:38, 9:18)

"НУБиП": Петржик 20 8 подборов 7 передач, Поломарюк 12 4 подбора, Пивоварова 3 9 подборов, Голодюк 4, Назаревич 9 9 подборов — старт; Дыбкалюк 6, Полторацкая 0 5 подборов, Климосюк 0 4 подбора, Горошникова 0, Корниенко 0

"Интерхим": Алексейчик 7 9 подборов 8 передач, Самбурская 4, Колибабчук 2, Янг 26 11 подборов, Мбайе 15 – старт; Самур 8, Таюнда 2 6 подборов, Бондарюк 4, Сугак 4 8 подборов, Бакал 3, Панькина 0, Ткаченко 10 7 передач 5 подборов.

Отметим, что помимо уже сыгранной пары, осталось еще три – "Прометей" – "Будивельник", сборная Киева "Динамо-НПУ" – "Чайка-ДЮСШ" (Бердянск) и " Винницкая Молнии" – "Киев-Баскет".

Полуфинальные поединки пройдут завтра, 18 февраля.

Победитель 1 – Победитель 3

Победитель 2 – Победитель 4

А Финал – 20 февраля.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что в матче украинской баскетбольной Суперлиги произошла сенсация.


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Источник: http://ukrbasket.net/news/kubok-ukrani-nterhm---pershiy-pvfnalst-cogorchnogo-turnru
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