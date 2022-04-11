На чемпионате мира украинские фехтовальщики завоевали еще две медали

10 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах завершился чемпионат мира по фехтованию. Украинские спортсмены смогли завоевать три медали — серебро и две бронзы. Об этом сообщают в Федерации Украины по фехтованию.

Фото Национальной федерации фехтования

Во время соревнований кадетов в шпаге двое наших спортсменов получили отличные результаты и впервые за многие годы заняли призовые места. Бронзовую медаль получил Максим Перчук из Киева. 15-летняя Анна Максименко из Львова заняла второе место и стала вицечемпионкой турнира. Спортсменка стала первой в своей возрастной категории, выигравшей медаль на таких соревнованиях.

В последний раз медали в кадетской шпаге добывали украинки в 2015 году, юноши – в 2010 году. Тогда медали получили Алла Грищук (бронза) и Роман Свечкарь (бронза).



В итоге мужская команда Украины заняла пятое место. Украинские рапиристки завершили турнир на четвертом месте, уступив в поединке за бронзу Японии. Лучший результат для сборной Украины в юниорском первенстве – это то, что Полина Кулешова и Эмили Конрад попали в 1/16, среди ребят прошел Никита Кошман.

Как сообщал портал, украинка завоевала медаль на чемпионате мира по фехтованию. По информации Федерации Украины по фехтованию, Екатерина впервые в индивидуальном зачете за последние 30 лет стала призершей в женской рапире на юниорском чемпионате мира.





Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал , какая ситуация со спортом сейчас. По его словам, украинским спортсменам сложно готовиться в Украине к спортивным соревнованиям. Хотя на базах олимпийской подготовки многие спортсмены тренируются, но вообще большинство выезжают за границу. Там у них есть возможность готовиться к Олимпиаде 2024 года.

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