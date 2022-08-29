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20-летняя украинка совершила сенсацию на US Open, она обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп

В понедельник, 29 августа, начался основной круг соревнований по женскому теннису US Open.

29 августа 2022, 22:56
Автор:

Slava Kot
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Украинка Дарья Снигур впервые в жизни прошла квалификационные круги Гренд-Слэма и сыграла в основной сетке. Там ей выпала в соперники седьмая сеянная на турнире, экс первая ракетка мира Симона Халеп. Это был первый соперник для Снигур с топ 10 WTA. Сама Дарья в женском теннисном рейтинге находится на 125-й позиции.

20-летняя украинка совершила сенсацию на US Open, она обыграла экс первую ракетку мира Симону Халеп

Дарья Снигур. Фото из открытых источников

20-летняя украинка удачно прошла этот тест и одолела румынскую теннисистку всего в трех сетах 6:2, 0:6, 6:4

В 1/64 теннисного турнира украинка в первом сете забрала две подачи Симоны Халеп и выиграла его со счетом 6:2.

На второй сет экс первая ракетка вышла злая и мотивированная и без шансов переиграла 20-летнюю Дарью Снигур со счетом 6:0, забрав все подачи украинки.

Решающий третий сет украинка начала хорошо и сразу забрала подачу у Симоны Халеп. А потом выиграла сет и матч.

Кроме Дарьи Снигур на турнире играет еще 4 украинки. Это Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Экс третья ракетка мира украинка Элина Свитолина пропускает этот теннисный сезон из-за беременности. Об этом она заявляла в своем Instagram профиле совместно с мужем французским теннисистом Гаэлем Монфисом в начале мая.

Ранее портал "Комментарии" писал, что перед основной сетью US Open провели благотворительный турнир для сбора денег Украине. На турнире приняли участие лучшие теннисисты мира Рафаэль Надаль, Ига Свентек, Стефанос Циципас, Феликс Оже-Альясим и украинки Дарья Снигуп и Даяна Ястремская. Перед благотворительным турниром разразился скандал, ведь организаторы пригласили белорусскую спортсменку для участия, а украинские теннисистки были против такого решения.



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Источник: https://www.usopen.org/index.html
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