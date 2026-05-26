Курьез на Ролан Гаррос: звезда тенниса Артюр Жеа пригрозил "насрать на корте" (ВИДЕО)

Артюр Жеа. Фото: AP

На турнире Ролан Гаррос внимание зрителей привлекли не только спортивные результаты, но и неожиданный курьез с участием французского теннисиста Артюра Жеа. Во время матча первого круга турнира спортсмен был вынужден умолять судью разрешить ему срочно покинуть корт из-за проблем с желудком.

21-летний француз Артюр Жеа, получивший wild card на домашний турнир Большого шлема, встречался с теннисистом Кареном Хачановым. В разгар игры Жеа обратился к арбитру с просьбой разрешить медицинскую паузу, однако судья отказал ему, предложив дождаться завершения гейма.

После этого теннисист начал эмоционально объяснять, что у него проблемы с желудком, и ему нужно срочно в туалет, иначе он "насрет на корте".

"Где врач? Ты разговариваешь по-французски? У меня такое ощущение, что оно вот-вот вылезет! У меня диарея, мне нужно в туалет, я больше не могу терпеть. Я насру на этом проклятом корте", — сказал Жеа.

Лишь после вмешательства медиков Артюру Жеа разрешили покинуть арену.

Несмотря на физический дискомфорт и накрывшую Париж 30-градусную жару, француз вернулся на корт и продолжил матч. Однако удержать темп игры ему не удалось. Хачанов победил в трех сетах со счетом 6:3, 7:6, 6:0.

После поединка Жеа признал, что чувствовал себя плохо еще утром. По его словам, состояние только ухудшалось во время игры.

