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Конор Макгрегор возвращается в октагон после травмы

Макгрегор назвал свое возвращение величайшим в истории

сегодня, 22:42
Автор:

Сауляк Виталий
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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и эпатажный боец UFC Конор Макгрегор возвращается к тренировкам после серьезной травмы. О своем возвращении ирландец сообщил на странице в Instagram, сообщает издание Sportarena.

Конор Макгрегор возвращается в октагон после травмы

Афиша реванша Макгрегор-Порье - фото isport

"Впервые (после травмы) в перчатках. Какой кайф. Погнали команда. Как говорил мой добрый друг Арнольд Шварцнеггер: "Я вернусь". "Вернусь с местью", – отметил в публикации Макгрегор. 


Кроме того, спортсмен поблагодарил всех врачей и свою команду за то, что так быстро поставили его на ноги. Нужно во многом работать, как уверяет сам спортсмен. Тем не менее, он довольно уверенно заявил, что его возвращение станет самым величайшим в истории. Непревзойденный шоумен и бесспорно отличный спортсмен, как известно, всегда славился своим трудолюбием, потому и такой вариант вполне вероятен.


Издание отмечает, что в любом случае сам Конор останется только в плюсе, даже просто наводя ажиотаж вокруг себя. Как и перед нашумевшим сражением против Мейвезера. Однако, так или иначе, все покажет реванш Макгрегор – Порье. Ответный бой, безусловно, станет главным событием вечера. Потому что противостояние имеет свою историю. И либо на этот раз будут расставлены все точки над(и), либо еще одного поединка не избежать.


Последний раз Макгрегор проводил официальное сражение в июле этого года против Дастина Порье. После неудачной атаки ирландец оступился и сломал ногу. Поэтому бой, продолжавшийся только раунд, был остановлен. А победителем поединка техническим нокаутом назван Порье.


Ранее "Комментарии" сообщали, когда состоится следующий бой Василия Ломаченко .


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Источник: https://sportarena.com/boxing/mma/makgregor-prigotovtes-k-velichajshemu-vozvrashheniyu-v/
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