Какой вид спорта имеет много преимуществ для здоровья и подойдет для людей всех возрастов

Теннис является доступным видом спорта с низкой нагрузкой и подходит для людей всех возрастов. К тому же он полезен для сердечно-сосудистой системы и отлично тренирует ловкость. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Health.

Теннис. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что игра в обычный или большой теннис имеет много преимуществ для физического и психического здоровья. Это также вид спорта, помогающий строить социальные связи, что является еще одним важным аспектом всеобщего благосостояния.

По данным Теннисной ассоциации США (USTA), игра в теннис всего три часа в неделю может снизить риск сердечных заболеваний на 56%. Теннис оказывает благоприятное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. Развивается дыхательная система за счет постоянного поступления кислорода ко всем системам и органам человека.

Как и другие виды спорта, теннис способствует укреплению иммунитета, делает организм более выносливым.

Если потеря веса является вашей личной целью, то можно сжечь от 210 до 294 калорий всего за 30 минут игры в теннис в зависимости от вашего веса.

Игра в большой теннис может длиться один час или дольше, так что вы можете сжечь 420-588 калорий за одну игру.

Исследователи также отметили, что люди, постоянно играющие в теннис, имеют более низкий процент жира в организме и более низкий уровень ожирения.

Отмечается, что игра в теннис – это один из лучших способов укрепить кости и уменьшить риск остеопороза (состояния, при котором кости становятся слабыми и хрупкими). Также регулярная игра в теннис может оказать положительное влияние на ваше общее самочувствие.

При этом теннисист дает возможность сбросить стресс, восстановить свою нервную систему. В ходе подобных нагрузок восстанавливаются нейронные связки в мозге, что существенно ускоряет процессы зарождения новых нервных клеток.

В возрасте от 40 до 80 лет часто теряется 30-50% мышечной массы, в особенности если вы неактивны. Исследователи обнаружили, что теннис может помочь снизить потерю мышц, а также улучшить здоровье опорно-двигательного аппарата.

Игра в теннис требует сосредоточенности и быстрой стратегии принятия решений, чтобы добиться успеха. Нужно уметь обработать много информации за короткое время, чтобы расшифровать, куда делать удары.

Благодаря этим факторам, теннис помогает людям оттачивать свое стратегическое мышление и навыки решения проблем.

Также происходит выработка таких качеств как напористость, энергичность, обеспечивается реальное чувство времени, повышается уровень общей подвижности игрока.

Баланс и ловкость критически важны для игры в теннис. Сама природа игры требует, чтобы у вас был хороший баланс и контроль над центром массы вашего тела, а также необходима подвижность, чтобы быстро добраться до мяча и отбить его.

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