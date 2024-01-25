Известна первая финалистка Australian Open: с кем возможно сыграет Ястремская



















Сегодня в первом полуфинале Australian Open встречались американка Коко Гофф и белоруска Арина Соболенко. Кто вышел в финал и, возможно, встретится с украинкой Даяной Ястремской, читайте ниже. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.



Арина Соболенко. Фото с открытых источников

События матча

В первом сете Гофф оказалась в сложном положении, отставая 2:5, но сумела выиграть четыре гейма подряд. Несмотря на этот камбэк, американка не смогла удержать свою подачу в 12-м гейме, отдав первый сет в тай-брейке.

В девятом гейме второго сета Гофф уступила свою подачу, что открыло шанс для Арины Соболенко. "Нейтральная" теннисистка использовала эту возможность и осуществила подачу на матчбол.

Белоруска намерена защитить свой титул в Мельбурне. В финале она сойдется с победительницей пары Даяна Ястремская – Чжэн Цинь Вэнь.

Обзор матча





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