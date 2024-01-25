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Известна первая финалистка Australian Open: с кем возможно сыграет Ястремская

Во втором полуфинале Даяна Ястремская сыграет с Чжэн Цинь Вэнь

сегодня, 13:39
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня в первом полуфинале Australian Open встречались американка Коко Гофф и белоруска Арина Соболенко. Кто вышел в финал и, возможно, встретится с украинкой Даяной Ястремской, читайте ниже. Об этом сообщает портал Большого тенниса Украины.

Известна первая финалистка Australian Open: с кем возможно сыграет Ястремская

Арина Соболенко. Фото с открытых источников

События матча

В первом сете Гофф оказалась в сложном положении, отставая 2:5, но сумела выиграть четыре гейма подряд. Несмотря на этот камбэк, американка не смогла удержать свою подачу в 12-м гейме, отдав первый сет в тай-брейке.

В девятом гейме второго сета Гофф уступила свою подачу, что открыло шанс для Арины Соболенко. "Нейтральная" теннисистка использовала эту возможность и осуществила подачу на матчбол.

Белоруска намерена защитить свой титул в Мельбурне. В финале она сойдется с победительницей пары Даяна Ястремская – Чжэн Цинь Вэнь.

Обзор матча


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Сегодня Даяна Ястремская сыграет в полуфинале Australian Open против китаянки Чжан Цинь Вэнь. В случае победы украинская теннисистка в финале встретится с победительницей пары Гофф – Сабаленко. Где смотреть это истрическое противостояние, читайте в материале "Комментариев".



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Источник: https://btu.org.ua/ua/news/svitovuy-tenis/47925-australian-open-gauff-prograla-sobolenko-u-pivfinalnomu-matchi.html
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