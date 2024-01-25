Исторический матч: где и когда смотреть полуфинал Australian Open Ястремская – Чжэн

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Куров Артем
Сегодня Даяна Ястремская сыграет в полуфинале Australian Open против китаянки Чжан Цинь Вэнь. В случае победы украинская теннисистка в финале встретится с победительницей пары Гофф – Сабаленко. Где смотреть это истрическое противостояние, читайте в материале "Комментариев".
Даяна Ястремская на Australian Open. Фото с открытых источников
Встреча между Даяной Ястремской и Чжан Цинь Вэнь можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Eurosport 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 12:45 по киевскому времени.
5 достижений Даяны Ястремской после четвертьфинала
Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.
Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.
Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.
Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.
Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.
Читайте также, что Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.
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Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.
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