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Исторический матч: где и когда смотреть полуфинал Australian Open Ястремская – Чжэн

В 1/4 финала Ястремская победила Носкову и установила ряд уникальных достижений

сегодня, 11:10
Автор:
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Куров Артем
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Сегодня Даяна Ястремская сыграет в полуфинале Australian Open против китаянки Чжан Цинь Вэнь. В случае победы украинская теннисистка в финале встретится с победительницей пары Гофф – Сабаленко. Где смотреть это истрическое противостояние, читайте в материале "Комментариев".

Исторический матч: где и когда смотреть полуфинал Australian Open Ястремская – Чжэн

Даяна Ястремская на Australian Open. Фото с открытых источников

Где посмотреть матч

Встреча между Даяной Ястремской и Чжан Цинь Вэнь можно будет посмотреть на платформе Megogo, в разделе Спорт или на канале Eurosport 1, при условии если у вас есть подписки Максимальная или Спорт. Начало матча в 12:45 по киевскому времени.

5 достижений Даяны Ястремской после четвертьфинала

  • Самая молодая украинская теннисистка, сыграющая в полуфинале турнира Grand Slam.

  • Вторая украинская теннисистка, которой удалось дойти до полуфинала на "мейджоре", после Элины Светолиной.

  • Первая украинская теннисистка в полуфинале одиночного разряда на Australian Open.

  • Первая теннисистка в 21 веке на Australian Open, сумевшая дойти до полуфинала, стартовав на турнире по квалификации.

  • Стала всего пятой "квалифаеркой", сыграющей в полуфинале турнира Grand Slam.

Больше спортивных новостей

Читайте также, что Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open. В четвертьфинальном поединке украинская теннисистка одолела в двух сетах представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:3, 6:4.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну проведет свой второй бой в профессиональном боксе против Энтони Джошуа. Британец на своей странице в Instagram отреагировал на анонс и, похоже, назвал дату поединка.

Напомним, что английское издание FourFourTwo составило свой рейтинг лучших игроков итальянской Серии А в 2000-х годах. Лидером этого рейтинга оказался обладатель "Золотого мяча-2004" в составе Милана, а также легенда украинского футбола Андрей Шевченко.



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Источник: https://megogo.net/ua/tv/channels/2118481-eurosport-1-hd-online.html
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