Гандбольная сборная Украины сыграла первый поединок на Евро-2022

В четверг, 13 января, стартовал гандбольный чемпионат Европы-2022. В матче группы "С" сборная Украины, под руководством Михаэля Биглера и Вячеслава Лочмана, встречалась со сборной Сербии.

Сборная Украины - фото из facebook.com/uhfukraine

Первую половину игры "сине-желтые" гандболисты проиграли со счетом 11:17. Во втором тайме представители Балканского полуострова увеличили свое преимущество еще на два гола. Таким образом, свой последний час украинец мог бросить в последний раз.

Самый результативный среди "сине-желтых" стал Дмитрий Горыга. У гандболиста (левый на полусредний и ) в активе шесть голов. Самым же результативным в матче стал серб Лазарь Кукич с семью голами.

Следующие матчи:

В субботу, 15 января, матч против Франции;

Заключительный поединок украинцы сыграют в понедельник, 17 января, против хорватов.

Чемпионат Европы 2022. 1 тур. Группа С

Сербия – Украина – 31:23 (17:11)



Сербия: Бомаштар, Чупара, Борзас (2), Митич, Пешмальбек (2), Радович, Шотич (3), Воркапич, Джорджич (2), Джукич (4), Иванишевич, Кукич (7), Маршенич (2), Милосавлевич (1), Орбович (1), Пешич, Радивоевич (5), Сретенович (2).

Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай (3), Артеменко (2), Ильченко (2), Бурзак (1), Тютюнник (2), Кравченко (2), Глушак, Близнец (1), Тильте (1) ), Миноцкий, Залевский, Горига (6), Турченко (2), Буйненко, Донцов (1).



Предупреждение: Маршенич, 7 – Ильченко, 1.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что сборная Украины на старте гандбольного чемпионата Европы-2022. Также, "Комментарии" рассказывали об именитой украинской легкоатлетке , которая решила завершить карьеру.

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