logo
Русский Українська

BTC/USD

33786.89

ETH/USD

2152.03

LTC/USD

136.31

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Спорт другие виды спорта Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с коронавирусом - Бедный
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с коронавирусом - Бедный

На данный момент сделано очень много для наших спортсменов, особенно в направлении подготовки Олимпийской сборной команды

сегодня, 02:13
Автор:

Ольга Чародий

Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с таким явлением как коронавирус. Об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный изданию "Комментарии-Украина".

Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с коронавирусом - Бедный

Матвей Бедный (фото из открытых источников)

"Мы встретились с отсрочкой всех основных спортивных стартов (если говорить о спорте высших достижений), с урегулированием политики по массовому спорту, когда не понятно, можно ли пускать людей на масштабные спортивные мероприятия. Встал вопрос, как продолжать заниматься спортом и поддерживать свое здоровье, ведь активность для каждого — это очень важная составляющая. Я думаю, это была самая большая сложность за последний год", — рассказал Бедный.

По его словам, на данный момент сделано очень много для наших спортсменов, особенно в направлении подготовки Олимпийской сборной команды.

"Вадим Гутцайт, как спортсмен, лучше других знает, что именно нужно, чтобы эта подготовка была качественной. Весомым стрессом для спортсменов стало то, что четырехлетний цикл их подготовки к Олимпийским играм превратился в пятилетний. С точки зрения методики — это сложная задача как для спортсменов, так и для тренеров. Но сегодня созданы все необходимые условия: спортсмены могут должным образом питаться, тренироваться и думать только о подготовке к соревнованиям. Настроение держится бодрый, мы понимаем, что эта Олимпиада может принести много сюрпризов, но у всех — боевой настрой, и все смотрят в будущее с оптимизмом", — подчеркнул он.

Напомним, на фоне реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, которая стартовала в 2014 году и получила название "децентрализация", отечественная власть продолжает вкладывать больше полномочий в руки местных советов. В частности, в нынешнем году создание спортивных парков и площадок, а также реформирование системы питания в школах зависит исключительно от финансирования, предоставленного местными властями.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: Comments.ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ