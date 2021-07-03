Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с коронавирусом - Бедный

Этот год был особенным, ведь мы столкнулись с таким явлением как коронавирус. Об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный изданию "Комментарии-Украина".

Матвей Бедный (фото из открытых источников)

"Мы встретились с отсрочкой всех основных спортивных стартов (если говорить о спорте высших достижений), с урегулированием политики по массовому спорту, когда не понятно, можно ли пускать людей на масштабные спортивные мероприятия. Встал вопрос, как продолжать заниматься спортом и поддерживать свое здоровье, ведь активность для каждого — это очень важная составляющая. Я думаю, это была самая большая сложность за последний год", — рассказал Бедный.

По его словам, на данный момент сделано очень много для наших спортсменов, особенно в направлении подготовки Олимпийской сборной команды.

"Вадим Гутцайт, как спортсмен, лучше других знает, что именно нужно, чтобы эта подготовка была качественной. Весомым стрессом для спортсменов стало то, что четырехлетний цикл их подготовки к Олимпийским играм превратился в пятилетний. С точки зрения методики — это сложная задача как для спортсменов, так и для тренеров. Но сегодня созданы все необходимые условия: спортсмены могут должным образом питаться, тренироваться и думать только о подготовке к соревнованиям. Настроение держится бодрый, мы понимаем, что эта Олимпиада может принести много сюрпризов, но у всех — боевой настрой, и все смотрят в будущее с оптимизмом", — подчеркнул он.

Напомним, на фоне реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, которая стартовала в 2014 году и получила название "децентрализация", отечественная власть продолжает вкладывать больше полномочий в руки местных советов. В частности, в нынешнем году создание спортивных парков и площадок, а также реформирование системы питания в школах зависит исключительно от финансирования, предоставленного местными властями.

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