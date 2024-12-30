Это база: Маск поддержал лучшего шахматиста мира, обматерившего пророссийскую ФИДЕ



















Самый рейтинговый шахматист мира Магнус Карлсен отстоял свое право носить джинсы после скандала на чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду) и блицу, который проходит в Нью-Йорке. Организаторы турнира ослабили дресс-код, а миллиардер Илон Маск похвалил Карлсена за принципиальность. Сам же Магнус признал, что погорячился со своим выпадом в адрес ФИДЕ (Международной федерации шахмат).

Илон Маск поддержал Магнуса Карлсена в его бунте против международной федерации шахмат. Фото: Википедия

Как рассказывал портал "Комментарии", Карлсена оштрафовали, а затем сняли с турнира за отказ переодеться после того, как тот пришел на тур в джинсах. Экс-чемпион мира по горячим следам в интервью послал ФИДЕ (дословно: “I'm out, f*ck you"). Это стало очередным обострением в отношениях между Карлсеном и ФИДЕ, в руководстве которой много россиян во главе с президентом Аркадием Дворковичем. Магнус добавил, что его терпение к ФИДЕ "и так невелико".

Восхищенный Маск написал в Х комментарий: "Карлсен — это база!". Так владелец соцсети отреагировал на приверженность шахматиста собственным принципам.

Однако после этого обе стороны конфликта остыли и пошли на компромисс. Карлсен заявил, что "после долгих дискуссий" вернется на турнир ФИДЕ. Он добавил, что "точно будет играть в джинсах завтра".

элегантные незначительные отклонения

".

Дворкович, в свою очередь, написал, что ФИДЕ пойдет навстречу игрокам и ослабит дресс-код, позволив "

"Принцип прост: нужно придерживаться официального дресс-кода, но допускаются элегантные незначительные отклонения (которые могут, в частности, включать соответствующие джинсы к пиджаку). В конце концов, на дворе Новый год, и я искренне надеюсь, что никто не будет пытаться подорвать праздничное настроение, в том числе злоупотребляя этой дополнительной гибкостью", – приводит пространное заявление Дворковича ФИДЕ.

Президент ФИДЕ предположил, что обидные слова Магнуса в адрес организации были сказаны "на пике эмоций", и о них, возможно, "придется сожалеть". Карлсен действительно выразил сожаление. Хотя гроссмейстер не приносил извинений и по-прежнему недоволен организаторами, он признал, что повел себя не по-взрослому.

"Я выбрал некоторые слова в отношении ФИДЕ в интервью... Я бы сказал, что они были немного неточными. Я считаю, что с этой ситуацией (с дресс-кодом в ФИДЕ) плохо справились. У нас хорошие отношения (с Дворковичем), я имею в виду, что мы можем с ним говорить предметно. Он вообще спал, когда эта вся ситуация развернулась. Это означало, что взрослых людей в ФИДЕ не было, хотя можно спорить, являюсь ли я взрослым человеком в этой ситуации", — подвел итог Карлсен.