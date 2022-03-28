Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях

"Конечно, ответственность была велика, ведь сегодня я была единственной представительницей Украины в Афинах. Впрочем, я не волновалась, а пыталась по максимуму выполнить свою работу. Уже достаточно давно не было стартов, поэтому хотелось выйти и сразиться. Последний месяц был очень сложный, особенно в моральном плане. Весть о войне застала нас на сборе, поэтому первые недели мы постоянно были в телефонах, следили за новостями, переживали за родных. Очень больно наблюдать за происходящим в нашей стране", — сообщила спортсменка.