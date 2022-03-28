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Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях

Украинские спортсмены получили медали на Кубке Европы по дзюдо и международному турниру по карате

сегодня, 11:10
Автор:

Козлова Альбіна
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На Кубке Европы среди юниоров (U-21) в Афинах украинка Елизавета Литвиненко завоевала "золото" и стала чемпионкой по дзюдо. Об этом сообщают в пресс-службе Федерации дзюдо.

Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях

Фото Фейсбук Федерация дзюдо

18-летняя Елизавета боролась с соперницами в весовой категории до 78 кг. Спортсменке удалось преодолеть представительницу Турции Топоглу, спортсменку из Кипра Мичаилидоу и латвийку Долгилевич.

"Конечно, ответственность была велика, ведь сегодня я была единственной представительницей Украины в Афинах. Впрочем, я не волновалась, а пыталась по максимуму выполнить свою работу. Уже достаточно давно не было стартов, поэтому хотелось выйти и сразиться. Последний месяц был очень сложный, особенно в моральном плане. Весть о войне застала нас на сборе, поэтому первые недели мы постоянно были в телефонах, следили за новостями, переживали за родных. Очень больно наблюдать за происходящим в нашей стране", — сообщила спортсменка.

Также она рассказала, что в Афинах украинцев активно поддерживали. После Кубка спортсменка отправится на Grand Slam в Анталию.

"Серебро" завоевал Станислав Корчемлюк на Кубке Европы. Спортсмен был единственным представителем Украины среди мужчин и соревновался в весовой категории до 81 кг. Три поединка он уверенно побеждал, в финале уступил азербайджанцу Магерраму Имамвердиеву.

Как сообщают в пресс-службе Федерации каратэ, украинцы получили 18 медалей – 4 золота, 3 серебряных, 11 бронзовых медалей на международном турнире 42 GRAND PRIX SLOVAKIA. Украинская команда заняла 9-е место среди 30 стран. Всего в турнире приняли участие 1490 каратистов, из которых 22 украинца.

"Золото" получили: Коляда Маргарита, Pashaev Team, Киев (U10 –37 кг); Герула Злата, Тигренок, Одесса (U8 -20 кг); Владислав Руденко, Маугли, Одесса (U14 – 55кг); Яновский Давид, Легион, Одесса (кумите juniors -61 кг).

"Серебро" завоевали: Баранова Ульяна, Окинава, Одесса (ката U14)/(U14 50 кг) и Герула Роман, Тигренок, Одесса (U14 – 40 кг).

Обладатели "бронзы": Глущенко Артур, Окинава, Одесса (ката U14)/(U14 – 55 кг); Ващишин Анна, Юнион, Львов (кумите кадеты – 47 кг)/(кумите юниоры – 48 кг); Коляда Маргарита, Pashaev Team, Киев (U12 – 35 кг); Владислав Руденко, Маугли, Одесса (кумите кадеты – 52 кг); Яновский Давид, Легион, Одесса (U21 – 67 кг); Вечканов Максим, Окинава, Одесса (U14 – 40 кг); Панчук Артем, Тигренок, Одесса (U21 – 60 кг); Шолохова Александра, Concordia, Запорожье (-61 кг) и Селеменева Элина, Concordia, Запорожье (-68 кг).

Как сообщал портал, украинцы одержали победы на Чемпионате Европы и Кубке Европы по зимним видам спорта.

Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях - фото 2
Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях - фото 3
Дзюдо и каратэ: украинские спортсмены завоевали медали на международных соревнованиях - фото 4


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Источник: https://www.facebook.com/UkraineJudoFederation/ https://www.facebook.com/karate.ua/
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