До начала сезона "Формулы-1" осталось не так уж и много времени: расписание гран-при и календарь заездов

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Олег Терещенко
Стало известно обновленное расписание заездов "Формулы-1". Как сообщает Юа-футбол, прессслужба мировой гонки опубликовала календарь-расписание стартовых уик-эндов этого сезона.
"Формула-1" - фото из открытых источников
Первая и вторая свободные практики останутся, но вместо 90 минут эти тренировки будут продолжаться только 60 минут.
Сама гонка стартует 20 марта в Бахрейне, а завершится – 20 ноября в Абу-Даби.
Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонки:
1. "Гран-при Бахрейна" – 20 марта – 17:00
2. "Гран-при Саудовской Аравии" – 27 марта – 19:00
3. "Гран-при Австралии" – 10 апреля – 7:00
4. "Гран-при Эмилии-Романьи" – 24 апреля – 15:00
5. "Гран-при Майами" – 8 мая – 21:30
6. "Гран-при Испании" – 22 мая – 15:00
7. "Гран-при Монако" – 29 мая – 15:00
8. "Гран-при Азербайджана" – 12 июня – 13:00
9. "Гран-при Канады" – 19 июня – 20:00
10. "Гран-при Великобритании" – 3 июля – 16:00
11. "Гран-при Австрии" – 10 июля – 15:00
12. "Гран-при Франции" – 24 июля – 15:00
13. "Гран-при Венгрии" – 31 июля – 15:00
14. "Гран-при Бельгии" – 28 августа – 15:00
15. "Гран-при Нидерландов" – 4 сентября – 15:00
16. "Гран-при Италии" – 11 сентября – 15:00
17. "Гран-при России" – 25 сентября – 13:00
18. "Гран-при Сингапура" – 2 октября – 14:00
19. "Гран-при Японии" – 9 октября – 8:00
20. "Гран-при США" – 23 октября – 21:00
21. "Гран-при Мексики" – 30 октября – 21:00
22. "Гран-При Бразилии" – 13 ноября-20:00
23. "Гран-при Абу-Даби" – 20 ноября – 15:00
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