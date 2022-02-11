До начала сезона "Формулы-1" осталось не так уж и много времени: расписание гран-при и календарь заездов

Стало известно обновленное расписание заездов "Формулы-1". Как сообщает Юа-футбол, прессслужба мировой гонки опубликовала календарь-расписание стартовых уик-эндов этого сезона.



"Формула-1" - фото из открытых источников

Первая и вторая свободные практики останутся, но вместо 90 минут эти тренировки будут продолжаться только 60 минут.

Сама гонка стартует 20 марта в Бахрейне, а завершится – 20 ноября в Абу-Даби.

Календарь Формулы-1 на сезон-2022 со временем старта гонки:

1. "Гран-при Бахрейна" – 20 марта – 17:00

2. "Гран-при Саудовской Аравии" – 27 марта – 19:00

3. "Гран-при Австралии" – 10 апреля – 7:00

4. "Гран-при Эмилии-Романьи" – 24 апреля – 15:00

5. "Гран-при Майами" – 8 мая – 21:30

6. "Гран-при Испании" – 22 мая – 15:00

7. "Гран-при Монако" – 29 мая – 15:00

8. "Гран-при Азербайджана" – 12 июня – 13:00

9. "Гран-при Канады" – 19 июня – 20:00

10. "Гран-при Великобритании" – 3 июля – 16:00

11. "Гран-при Австрии" – 10 июля – 15:00

12. "Гран-при Франции" – 24 июля – 15:00

13. "Гран-при Венгрии" – 31 июля – 15:00

14. "Гран-при Бельгии" – 28 августа – 15:00

15. "Гран-при Нидерландов" – 4 сентября – 15:00

16. "Гран-при Италии" – 11 сентября – 15:00

17. "Гран-при России" – 25 сентября – 13:00

18. "Гран-при Сингапура" – 2 октября – 14:00

19. "Гран-при Японии" – 9 октября – 8:00

20. "Гран-при США" – 23 октября – 21:00

21. "Гран-при Мексики" – 30 октября – 21:00

22. "Гран-При Бразилии" – 13 ноября-20:00

23. "Гран-при Абу-Даби" – 20 ноября – 15:00

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