Чемпионка UFC Аманда Нуньос позвала на бой Ким Кардашьян

Каждый хайпует настолько, насколько может. Вот, например, чемпионка UFC Аманда Нуньос решила позвать на Октагон инстадиву Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)





Бразильская спортсменка, чемпионка UFC Аманда Нуньос вызвала на бой Ким Кардашьян. Сделала она это после того, как президент UFC Дана Уайт сказал, что это могло бы быть большим событием, сообщает TMZ. Все началось с интервью Даны Уайта. В нем он предложил представить, что Ким Кардашьян могла бы согласиться на бой с Амандой Нуньос. По мнению главы UFC, этот турнир стал бы значительным событием для ММА. Уайт считает, что Ким заработала бы на бой столько, "сколько вообще никому не снилось". После этого Нуньос в шутку предложила Кардашьян встретиться клетке: "Эй, Ким, сделаем это?Лол". Кардашьян пока никак не отреагировала. Аманда Нуньо провела 25 боев, по итогам 21 из них она одержала победу.





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