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Главная Новости Спорт другие виды спорта Чемпионка UFC Аманда Нуньос позвала на бой Ким Кардашьян
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Чемпионка UFC Аманда Нуньос позвала на бой Ким Кардашьян

Президент UFC Дана Уайт считает, что Ким заработала бы на бой столько, "сколько вообще никому не снилось"

сегодня, 03:45
Автор:

Ольга Чародий

Каждый хайпует настолько, насколько может. Вот, например, чемпионка UFC Аманда Нуньос решила позвать на Октагон инстадиву Ким Кардашьян.

Чемпионка UFC Аманда Нуньос позвала на бой Ким Кардашьян

Ким Кардашьян (фото из открытых источников)


Бразильская спортсменка, чемпионка UFC Аманда Нуньос вызвала на бой Ким Кардашьян. Сделала она это после того, как президент UFC Дана Уайт сказал, что это могло бы быть большим событием, сообщает TMZ. Все началось с интервью Даны Уайта. В нем он предложил представить, что Ким Кардашьян могла бы согласиться на бой с Амандой Нуньос. По мнению главы UFC, этот турнир стал бы значительным событием для ММА. Уайт считает, что Ким заработала бы на бой столько, "сколько вообще никому не снилось". После этого Нуньос в шутку предложила Кардашьян встретиться клетке: "Эй, Ким, сделаем это?Лол". Кардашьян пока никак не отреагировала. Аманда Нуньо провела 25 боев, по итогам 21 из них она одержала победу.


Как сообщали ранее регулярная и правильно подобранная физическая нагрузка — не только ключ к подтянутому здоровому телу, но и залог эмоциональной стабильности. Однако не все тренировки способствуют хорошему настроению. Тренировка на выносливость — эффективные нагрузки в борьбе со стрессом. Бег — самый доступный вид спорта с этой категории: не требуется ни абонемент в спортзал, ни оборудования, достаточно иметь беговые кроссовки и спортивную форму. Важно постепенно увеличивать скорость и дистанцию, пишет milltain. Скакалка прекрасно прорабатывает верхнюю часть тела, живот, икры и ягодицы. Это практичный и компактный инвентарь, который можно носить даже в сумочке. Новичкам лучше начинать со скакалки из нейлона, кроме того, никогда не прыгайте босиком, обязательно надевайте кроссовки с амортизацией.


Напомним, как и в случае с работой, спорт может привести к выгоранию. Особенно если ты тренируешься самостоятельно дома или на тренажерной площадке во дворе. Постоянные однообразные упражнения утомляют психику.


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Источник: https://www.tmz.com/2021/06/08/ufc-star-amanda-nunes-to-kim-kardashian-wanna-fight/
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