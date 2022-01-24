Чемпионат Европы по футзалу: расписание соревнований, результаты и финал

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Олег Терещенко
С 19 января по 6 февраля в нидерландских городах Амстердаме и Гронингене проходит финальная стадия футзального чемпионата Европы.
Евро-2022 по футзалу - фото из uefa.com
Как сообщает champion.com, турнир стал первым футзальным Евро, в финальной стадии которого играет не 12, а 16 сборных. Всех участников разделили на четыре группы. Сборная Украины попала в группу А, в которой соперниками являются Нидерланды (хозяева), Сербия и Португалия (чемпион). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.
Группа A: Нидерланды (хозяева), Сербия, Украина, Португалия (чемпион)
Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.
Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия
Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.
Групповой этап
19 января. 18:30. Группа А. Сербия – Португалия 2:4
19 января. 21:30. Группа А. Нидерланды – Украина 3:2
20 января. 18:30. Группа В. Казахстан – Словения 4:4
20 января. 21:30. Группа В. Италия – Финляндия 3:3
Двадцать первое января. 18:30. Группа С. Россия – Словакия 7:1
Двадцать первое января. 21:30. Группа С. Польша – Хорватия 1:3
22 января. 15:30. Группа D. Грузия – Азербайджан 3:2
22 января. 18:30. Группа D. Испания – Босния и Герцеговина 5:1
23 января. 15:30. Группа А. Сербия – Украина 1:6
23 января. 18:30. Группа А. Португалия – Нидерланды 4:1
24 января. 18:30. Группа В. Италия – Словения 2:2
24 января. 21:30. Группа В. Финляндия – Казахстан
25 января. 18:30. Группа С. Хорватия – Россия
25 января. 21:30. Группа С. Польша – Словакия
26 января. 18:30. Группа D. Босния и Герцеговина – Грузия
26 января. 21:30. Группа D. Испания – Азербайджан
28 января. 18:30. Группа В. Казахстан – Италия.
28 января. 18:30. Группа В. Словения – Финляндия
28 января. 21:30. Группа А. Украина – Португалия
28 января. 21:30. Группа А. Нидерланды – Сербия
29 января. 15:30. Группа С. Словакия – Хорватия
29 января. 15:30. Группа С. Россия – Польша
29 января. 18:30. Группа D. Грузия – Испания
29 января. 18:30. Группа D. Азербайджан – Босния и Герцеговина.
Плей-офф
31 января. ЧФ1: победитель группы B – второе место группы A (Амстердам)
31 января. ЧФ2: победитель группы A – второе место группы B (Амстердам)
Первое февраля. ЧФ3: победитель группы C – второе место группы D (Амстердам)
Первое февраля. ЧФ4: победитель группы D – второе место группы C (Амстердам)
4 февраля. ПФ1: победитель ЧФ2 – победитель ЧФ4 (Амстердам)
4 февраля. ПФ2: победитель ЧФ1 – победитель ЧФ3 (Амстердам)
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