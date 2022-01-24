Чемпионат Европы по футзалу: расписание соревнований, результаты и финал

С 19 января по 6 февраля в нидерландских городах Амстердаме и Гронингене проходит финальная стадия футзального чемпионата Европы.

Евро-2022 по футзалу - фото из uefa.com

Как сообщает champion.com, турнир стал первым футзальным Евро, в финальной стадии которого играет не 12, а 16 сборных. Всех участников разделили на четыре группы. Сборная Украины попала в группу А, в которой соперниками являются Нидерланды (хозяева), Сербия и Португалия (чемпион). Две лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/4 финала.

Составы групп:

Группа A: Нидерланды (хозяева), Сербия, Украина, Португалия (чемпион)

Группа B: Казахстан, Италия, Словения, Финляндия.

Группа C: Россия, Польша, Словакия, Хорватия

Группа D: Грузия, Испания, Азербайджан, Босния и Герцеговина.

Групповой этап

Тур 1

19 января. 18:30. Группа А. Сербия – Португалия 2:4

19 января. 21:30. Группа А. Нидерланды – Украина 3:2

20 января. 18:30. Группа В. Казахстан – Словения 4:4

20 января. 21:30. Группа В. Италия – Финляндия 3:3

Двадцать первое января. 18:30. Группа С. Россия – Словакия 7:1

Двадцать первое января. 21:30. Группа С. Польша – Хорватия 1:3

22 января. 15:30. Группа D. Грузия – Азербайджан 3:2

22 января. 18:30. Группа D. Испания – Босния и Герцеговина 5:1

Тур 2

23 января. 15:30. Группа А. Сербия – Украина 1:6

23 января. 18:30. Группа А. Португалия – Нидерланды 4:1

24 января. 18:30. Группа В. Италия – Словения 2:2

24 января. 21:30. Группа В. Финляндия – Казахстан

25 января. 18:30. Группа С. Хорватия – Россия

25 января. 21:30. Группа С. Польша – Словакия

26 января. 18:30. Группа D. Босния и Герцеговина – Грузия

26 января. 21:30. Группа D. Испания – Азербайджан

Тур 3

28 января. 18:30. Группа В. Казахстан – Италия.

28 января. 18:30. Группа В. Словения – Финляндия

28 января. 21:30. Группа А. Украина – Португалия

28 января. 21:30. Группа А. Нидерланды – Сербия

29 января. 15:30. Группа С. Словакия – Хорватия

29 января. 15:30. Группа С. Россия – Польша

29 января. 18:30. Группа D. Грузия – Испания

29 января. 18:30. Группа D. Азербайджан – Босния и Герцеговина.

Плей-офф

Четвертьфиналы

31 января. ЧФ1: победитель группы B – второе место группы A (Амстердам)

31 января. ЧФ2: победитель группы A – второе место группы B (Амстердам)

Первое февраля. ЧФ3: победитель группы C – второе место группы D (Амстердам)

Первое февраля. ЧФ4: победитель группы D – второе место группы C (Амстердам)

Полуфиналы

4 февраля. ПФ1: победитель ЧФ2 – победитель ЧФ4 (Амстердам)

4 февраля. ПФ2: победитель ЧФ1 – победитель ЧФ3 (Амстердам)

Матч за третье место. 6 февраля. 15:30

финал. 6 февраля. 18:30

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, что в чемпионате Беларуси по футболу назревает кризис.





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