Бывшая звезда мирового тенниса имеет большие финансовые проблемы

Бывший чемпион US Open 33-летний аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро испытывает серьезные финансовые проблемы. Как передают sport.fakty.ua, главным виновником нынешних бед спортсмена является отец, в возрасте 63 лет ушедший из жизни в январе прошлого года.

аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро - фото из Getty Images

Даниэль Орасио Дель Потро растратил 90% заработка своего сына. В частности, отец, управляя делами Хуан Мартина, без его ведома делал инвестиции в бизнес, в конце концов прогоревший. Кроме того, Дель Потро-старший еще и следил за девушками, с которыми встречался его сын, подозревая их в корысти.

Отметим, что двукратный призер Олимпийских игр Хуан Мартин за время своей карьеры заработал около 30 млн. долларов, но сейчас на его счетах всего около трех и он продолжает расплачиваться по кредитам, которые брал отец для бизнеса.

Добавим, что кроме финансовых проблем у Дель Потро также не ладится с карьерой. Свой последний матч аргентинец провел два с половиной года назад, в июне 2019, из-за чего опустился на 756-е место в рейтинге АТР, но после серии проведенных операций на колене готовится вернуться к выступлениям.

Следует отметить, что в свое время Хуан Мартин Дель Потро находился в топ-3 мирового рейтинга АТР и победил на US Open-2009.

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