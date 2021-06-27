Болельщик спровоцировал массовое падение велогонщиков на Тур де Франс

Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента — на первом этапе в 45 км до финиша случилась массовая авария. Причиной этого стал болельщик с картонным плакатом. Видео падения опубликовали в социальных сетях интернет.

Массовое падение велогонщиков (фото из открытых источников)

One sign lady just created absolute chaos pic.twitter.com/sDWkixmS9J — Barstool Sports (@barstoolsports) June 26, 2021

Массовая авария произошла на первом этапе велогонки "Тур де Франс" 26 июня. Как видно из кадров видео, падения одного из велосипедистов, которое повлекло за ним других, спровоцировал болельщик, подошел слишком близко к проезжей части с плакатом.

Тони Мартин был впереди, когда картонная табличка, которую вытащил человек с обочины прямо перед велосипедистом, повалила его на землю.

Фанат, похоже, смотрел в телекамеры, а не гонщиков, которые стремительно приближались.

Замедленная съемка сверху позволяет лучше рассмотреть масштаб события. Десятки гонщиков из лучших команд буквально рухнули друг на друга. Многие получили ранения. У многих спортсменов были порезы и синяки, но они продолжали ехать, хотя руки и ноги были в крови.

Но вскоре после этого, когда до финиша оставалось около 7,6 км, произошла еще одна крупная авария, на этот раз. Представляем вашему вниманию видео аварии.

о знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга был частично снят запрет на участие в соревнованиях.

45-летний американец получил разрешение выступать в видах спорта, не связанных с велогонками. Напомним, в 2012 году Армстронг был дисквалифицирован за применение допинга , а все его результаты с момента возвращения в велоспорт после ракового заболевания (1 августа 1998 года) были аннулированы.

Велогонщик был лишен всех титулов, включая семь побед на "Тур де Франс" с 1999 по 2005 год.

Как мы сообщали ранее, с

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