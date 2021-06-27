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Главная Новости Спорт другие виды спорта Болельщик спровоцировал массовое падение велогонщиков на Тур де Франс
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Болельщик спровоцировал массовое падение велогонщиков на Тур де Франс

Замедленная съемка сверху позволяет лучше рассмотреть масштаб инцидента

сегодня, 15:53
Автор:

Ольга Чародий

Тур де Франс-2021 стартовал с неприятного инцидента — на первом этапе в 45 км до финиша случилась массовая авария. Причиной этого стал болельщик с картонным плакатом. Видео падения опубликовали в социальных сетях  интернет.

Болельщик спровоцировал массовое падение велогонщиков на Тур де Франс

Массовое падение велогонщиков (фото из открытых источников)

Массовая авария произошла на первом этапе велогонки "Тур де Франс" 26 июня. Как видно из кадров видео, падения одного из велосипедистов, которое повлекло за ним других, спровоцировал болельщик, подошел слишком близко к проезжей части с плакатом.

Тони Мартин был впереди, когда картонная табличка, которую вытащил человек с обочины прямо перед велосипедистом, повалила его на землю.

Фанат, похоже, смотрел в телекамеры, а не гонщиков, которые стремительно приближались.

Замедленная съемка сверху позволяет лучше рассмотреть масштаб события. Десятки гонщиков из лучших команд буквально рухнули друг на друга. Многие получили ранения. У многих спортсменов были порезы и синяки, но они продолжали ехать, хотя руки и ноги были в крови.

Но вскоре после этого, когда до финиша оставалось около 7,6 км, произошла еще одна крупная авария, на этот раз. Представляем вашему  вниманию видео аварии.

Как мы сообщали ранее, со знаменитого велогонщика Лэнса Армстронга был частично снят запрет на участие в соревнованиях. 45-летний американец получил разрешение выступать в видах спорта, не связанных с велогонками. Напомним, в 2012 году Армстронг был дисквалифицирован за применение допинга, а все его результаты с момента возвращения в велоспорт после ракового заболевания (1 августа 1998 года) были аннулированы. Велогонщик был лишен всех титулов, включая семь побед на "Тур де Франс" с 1999 по 2005 год.



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Источник: https://twitter.com/barstoolsports/status/1408795891234918407?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1408795891234918407%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fisport.ua%2Fother%2Fcycling%2F4958757-na-tur-de-frans-iz-za-bannera-bolels
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