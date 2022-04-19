Блестящие победы на Играх непокоренных: сколько медалей одержали украинцы

Украинцы завоевали уже девять медалей за два соревновательных дня на Играх Непокоренных (Invictus Games) в Гааге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта.



Алексей Бобчинец, фото Министерства спорта и молодежи

"Золото" получили Родион Ситдиков (результат 9,46 м), Виктор Легкодух и Сергей Прядко. "Серебро" удалось получить Рустаму Росулу. Награды украинцы завоевали в дисциплине "толкание ядра".



В стрельбе из лука "серебро" добыла в борьбе команда в составе Дмитрия Афанасьева, Василия Стуженко и Сергея Калитюка. Анна-София Пузанова, дочь пленной Юлии Паевской "Тайры", в категории новичков завоевала "бронзу". Девушка заменила мать на соревнованиях по стрельбе из лука и поразила больше целей, чем францужанка, впрочем, уступила британке и румынке.



Медали завоевали украинцы и в других дисциплинах. Артем Лукашук в прыжках в длину с результатом 5,20 метра завоевал "серебро", а Иван Герецун выиграл "бронзу" с результатом 5,10 метра. Также Алексей Бобчинец завоевал "бронзу" на дистанции в 1500 метров, легкоатлет пробежал это расстояние, опередив других соперников.



Всего сборная Украины завоевала уже девять медалей Invictus Games: 3 "золота", 3 "серебра" и 3 "бронзы".



Как сообщал портал "Комментарии", украинская спортсменка завоевала "золото". Во Франции 30-летняя украинская каратистка Анжелика Терлюга завоевала первенство на чемпионате в командных соревнованиях. Анжелика входит в состав французской команды Karate Sarcelles с 2018 года. "Золотая" медаль для нее в командных соревнованиях в составе французской Karate Sarcelles уже вторая. Украинка поделилась, что ее поддерживают во Франции, а население осуждает агрессию России против Украины и геноцид украинцев.





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