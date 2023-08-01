Без мамы остался маленький мальчик: на войне с россиянами погибла бывшая футзалистка сборной Украины

В войне с русскими захватчиками наша страна несет тяжелые потери из числа лучших сыновей и дочерей. Вчера, 31 июля, на линии фронта погибла экс-футзалистка украинской сборной Элеонора Мальцева. Защитнице исполнилось только 34 года.

Элеонора Мальцева (фото из открытых источников)

"На войне погибла бывшая футзалистка "Биличанки" и сборной Украины Элеонора Мальцева. Ей было всего 34... Вечная память!", — информирует Women's sport UA .

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Спортсменка родом из поселка Коцюбинское Киевской области. Как профессиональная спортсменка, она успешно выступила в составе команды "Беличанка-НПУ", которая десять раз боролась за звание чемпиона Украины по футзалу. Еще Мальцева входила в состав сборной Украины по футзалу.

Как только началась война, спортсменка ушла в ряды военных, была волонтером. Мальцева сражалась за независимость нашей страны еще со времен АТО. И вот теперь она погибла в этой безжалостной войне, без опеки мами остался несовершеннолетний сын.

"Безжалостная война унесла жизни военной, волонтерши, футзалистки "Беличанка" и сборной Украины, а самое главное – человека с большим сердцем, который безгранично любил Украину! В памяти Элеонора останется жизнерадостной и улыбчивой даже на позициях. Во времена АТО имел возможность лично навестить "Искренние соболезнования родным и близким! Склоняем головы в глубокой скорби!", — сообщил Коцюбинский поселковый председатель Сергей Даниш в собственном Telegram -канале.

О тяжелой потере Мальцевой еще сообщил ее одноклассник Андрей Ренкас: "Это моя одноклассница, самая хорошая, самая искренняя. И она теперь с богами. Элеонора Сергеевна Мальцева – дочь, мама, сестра, подруга, офицер ВСУ. Мы договаривались после победы обняться и заплакать , но плачу я и все ее родные и близкие. Она объединила так много людей. Просила ценить подвиги воинов, быть достойными", — пишет Ренкас в социальных сетях.

Военные собратья помнят защитницу, как военную леди со стальными нервами, которая всегда была только впереди.

"Война тебя закалила! Быть в стороне от боевых действий – это не о тебе! С 2014 года и до сих пор успешно выполняла боевые задания на разных ожесточенных направлениях. Война забирает лучших! Не один день и месяц вместе выполняли задания на востоке нашей страны. Буду помнить тебя всю свою жизнь!", — отозвался о защитнице еще один военный Руслан Ратушняк в социальных сетях.

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