Белорусская теннисистка ответила на неудобный вопрос о войне в Украине (ВИДЕО)

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Slava Kot
На пресс-конференции после победы над Мартой Костюк в 1-м круге теннисного турнира Ролан Гаррос Арине Соболенко пришлось столкнуться с неудобными вопросами о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Marca.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото из открытых источников
Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла второй ракетке мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. После этого украинка не пожала руку белоруске, а странно отреагировала, покрутив рукой у головы.
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Во время пресс-конференции журналист спросил Соболенко о ее странной реакции.
Белоруска резко ответила журналисту, что не говорила о ненависти украинок в ее сторону. Впоследствии Соболенко добавила, что у нее нет чувства ненависти к украинским теннисисткам. Далее Арина Соболенко пыталась объяснить свое отношение к войне в Украине.
Посмотреть видео, где белорусская спортсменка отвечает на вопрос о войне в Украине, можно ниже:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марта Костюк подверглась критике со стороны французской публики, поскольку не пожала руку белоруске. В украинская теннисистка впоследствии отреагировала на такую ситуацию.
Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка отреагировала на то, что украинская спортсменка Леся Цуренко не пожала ее руку после завершения матча.
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