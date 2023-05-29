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Белорусская теннисистка ответила на неудобный вопрос о войне в Украине (ВИДЕО)

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы над Мартой Костюк ответила на вопросы о военных действиях, происходящих в Украине.

сегодня, 17:00
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Автор:

Slava Kot








На пресс-конференции после победы над Мартой Костюк в 1-м круге теннисного турнира Ролан Гаррос Арине Соболенко пришлось столкнуться с неудобными вопросами о войне в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Marca.

Белорусская теннисистка ответила на неудобный вопрос о войне в Украине (ВИДЕО)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко. Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Марта Костюк проиграла второй ракетке мира в двух сетах со счетом 6:3, 6:2. После этого украинка не пожала руку белоруске, а странно отреагировала, покрутив рукой у головы.


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Во время пресс-конференции журналист спросил Соболенко о ее странной реакции.

"Ситуация с украинскими игроками показывает, что вы крутите так, будто они вас ненавидят, хотя они никогда этого не говорили. Они просто хотят четкого ответа, вы осуждаете или поддерживаете войну?", — спросил журналист.

Белоруска резко ответила журналисту, что не говорила о ненависти украинок в ее сторону. Впоследствии Соболенко добавила, что у нее нет чувства ненависти к украинским теннисисткам. Далее Арина Соболенко пыталась объяснить свое отношение к войне в Украине.

"Я много раз говорила о войне: никто в этом мире, ни российские, ни белорусские спортсмены, не поддерживает войну. Как мы можем поддерживать войну? Ни один нормальный человек этого не поддерживает", — раздраженно ответила Соболенко.

Посмотреть видео, где белорусская спортсменка отвечает на вопрос о войне в Украине, можно ниже:

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марта Костюк подверглась критике со стороны французской публики, поскольку не пожала руку белоруске. В украинская теннисистка впоследствии отреагировала на такую ситуацию.

Также "Комментарии" писали, что российская теннисистка отреагировала на то, что украинская спортсменка Леся Цуренко не пожала ее руку после завершения матча.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AKTt7NDGztM&ab_channel=MARCA
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