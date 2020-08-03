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Зеленский приказал возродить футбольный клуб в родном городе - через два месяца все сделали

Правда, пришлось прибегнуть к хитрости

сегодня, 22:27
Автор:

Владимир Лавский
Зеленский приказал возродить футбольный клуб в родном городе - через два месяца все сделали

Владимир Зеленский и сам не против поиграть в футбол

В новом сезоне чемпионата Украины среди команд Второй лиги сыграет криворожский "Кривбасс". Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил бывший игрок клуба Тарас Стретович. 

Как сообщает Стретович, другой криворожский клуб, "Горняк", будет переименован как раз в "Кривбасс". Тренировочная база у клуба остается прежней - СК "Горняк", свои домашние матчи криворожане будут проводить "Шахта Октябрьская". Тренировать команду доверили Геннадию Приходько, который много лет провел в клубе в качестве игрока. 

Напомним, "Кривбасс" прекратил свое существование в 2013 году. "Кривбасс" - дважды бронзовый призер чемпионата Украины среди команд Высшей лиги и финалист Кубка Украины. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Владимир Зеленский выдвинул требование к Кабинету министров Украины, чтобы началась коммуникация между правительством и гражданами по вопросам адаптивного карантина. Об этом сообщает Офис президента. 

Главное, чего хочет добиться президент, - это детального объяснения гражданам, почему отдельные регионы страны попали в красный список карантинных зон. 



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