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Захарова обвинила МОК в расизме и неонацизме: появился ответ

Появилась реакция МОК на заявление пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которая обвинила международную организацию в расизме и неонацизме.

сегодня, 08:40
Автор:
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Slava Kot
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Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила критические заявления в сторону Международного олимпийского комитета (МОК). Захарова неожиданно сравнила санкции против российских спортсменов из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину с практикой неонацизма и расизма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова обвинила МОК в расизме и неонацизме: появился ответ

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции Мария Захарова выступила с резкой критикой и пропагандистскими тезисами по МОК.

"Эти решения показывают, насколько МОК отошел от своих основополагающих ценностей, как он скатился к расизму и неонацизму", – заявила Захарова.

На эти заявления Марии Захаровой отреагировал представитель МОК Марк Адамс.

"Это выходит за все пределы допустимого", – сказал Адамс.

По его словам, спикер МИД РФ Мария Захарова приравняла национальность главы МОК немца Томаса Баха и Холокост.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, однако как нейтральные представители. Кроме того, к соревнованиям не допускаются атлеты, которые имеют связи с армией и спецслужбами РФ, а также поддерживают войну. Также МОК запретил российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на решение МОК ограничить спортсменов из России.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев возмущен решением МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду с определенными условиями. Такую ситуацию Медведев назвал "гадкой".



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