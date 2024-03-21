Захарова обвинила МОК в расизме и неонацизме: появился ответ

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Slava Kot
Представитель МИД РФ Мария Захарова выразила критические заявления в сторону Международного олимпийского комитета (МОК). Захарова неожиданно сравнила санкции против российских спортсменов из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину с практикой неонацизма и расизма. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Во время пресс-конференции Мария Захарова выступила с резкой критикой и пропагандистскими тезисами по МОК.
На эти заявления Марии Захаровой отреагировал представитель МОК Марк Адамс.
По его словам, спикер МИД РФ Мария Захарова приравняла национальность главы МОК немца Томаса Баха и Холокост.
Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях, однако как нейтральные представители. Кроме того, к соревнованиям не допускаются атлеты, которые имеют связи с армией и спецслужбами РФ, а также поддерживают войну. Также МОК запретил российским спортсменам участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на решение МОК ограничить спортсменов из России.
Также "Комментарии" писали, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев возмущен решением МОК допустить российских спортсменов на Олимпиаду с определенными условиями. Такую ситуацию Медведев назвал "гадкой".
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