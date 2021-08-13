Все вы - уже чемпионы: как президент провел украинских паралимпийцев в Токио

Украинские паралимпийцы собираются посоревноваться в XVI летних Паралимпийских играх. Об этом сообщили в Офисе президента.



В Украине паралимпийцев провели на игры в Токио, фото Офиса президента

В этом году президент инициировал организацию церемонии проводов национальной сборной команды паралимпийцев. Паралимпийские игры начнутся 24 августа, в день национального праздника для украинцев — 30-ю годовщину независимости. Продолжатся игры до 5 сентября.



В своей речи президент Зеленский назвал паралимпийцев победителями и извинился за то, что ранее главы государства Украина не проводили их на игры.

"Вы — наша гордость и слава нашего спорта, нашей страны Украины, нашей воли и духа. И каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей. Независимо от результата, я считаю, что все вы — уже чемпионы, уже победители", — подчеркнул глава государства.

Также он добавил, что в ближайшем будущем будет создана профессиональная летняя база для украинских паралимпийцев как знак уважения к их труду и достижениям.



По словам президента Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерия Сушкевича, почти все члены сборной Украины пришли в большой спорт с детско-юношеского спорта для детей с инвалидностью. Сушкевич назвал участие таких паралимпийцев в играх результатом работы системы физической культуры и спорта для людей с инвалидностью, которая дала возможность украинцам развиваться и достигать высот в спорте.

В этом году участие в летних Паралимпийских играх примут 143 спортсмена в 15 видах спорта из всех областей Украины, включая временно оккупированный Крым. Украинские паралимпийцы решительно настроены на победы.

Государственный флаг Украины символично передали в руки знаменосцам национальной паралимпийской сборной Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову из рук чемпиона Олимпийских игр в Токио Жана Беленюка.

На XVI летних Паралимпийских играх будут разыгрывать 540 комплектов наград. Участие в Паралимпийских играх примут спортсмены из 168 стран.

Как писал портал "Комментарии", украинские паралимпийцы стали лучшими на чемпионате мира по легкой атлетике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!