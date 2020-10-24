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Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Владимир Зеленский: "Украина может провести Олимпиаду"
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Владимир Зеленский: "Украина может провести Олимпиаду"

Президент заявил, что Украина готова объединиться с соседней страной для проведения Олимпийских игр

сегодня, 03:35
Автор:

Владимир Лавский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь заявил, кто Украина может провести Олимпийские игры. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента. 

Владимир Зеленский: "Украина может провести Олимпиаду"

"Мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру, делать все возможное, чтобы Украина развивалась. Вот и сейчас я хочу понять: что нужно сделать, чтобы провести Олимпийские игры. Украина может провести Олимпиаду. Надо в ближайшее время это все обдумать, решить все шаги и посоветоваться с соседними странами, чтобы сделать совместную заявку. Украине нужен спортивный Оскар, нам нужна правильная цель", — заявил Зеленский. 

Как ранее сообщали "Комментарии", украинские футбольные клубы узнали соперников на групповом турнире Лиги чемпионов. 

Донецкий "Шахтер" попал в группу В, где подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть против "Реала", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха. 

"Динамо" же сыграет в квартете G вместе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем". 



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