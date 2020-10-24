Владимир Зеленский: "Украина может провести Олимпиаду"

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Владимир Лавский
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь заявил, кто Украина может провести Олимпийские игры. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.
Как ранее сообщали "Комментарии", украинские футбольные клубы узнали соперников на групповом турнире Лиги чемпионов.
Донецкий "Шахтер" попал в группу В, где подопечным Луиша Каштру предстоит сыграть против "Реала", "Интера" и "Боруссии" из Менхенгладбаха.
"Динамо" же сыграет в квартете G вместе с "Барселоной", "Ювентусом" и "Ференцварошем".
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