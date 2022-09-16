Странам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) следует подумать об организации собственных крупных спортивных соревнований, заявил президент России на саммите ШОС.

Владимир Путин сделал странное предложение на саммите ШОС. Фото из открытых источников

Выступая на саммите ШОС в Самарканде, Узбекистан, российский лидер четко дал понять, что он хотел бы видеть группу, в которую входят две наиболее густонаселенные страны мира – Китай и Индия – стать противовесом Западу. Многие страны мира разорвали контакты с Россией после ее военной агрессии против Украины, а российские спортсмены были исключены из большинства спортивных соревнований.

Также на спортсменов РФ оказал влияние российский допинг-скандал, в котором была раскрыта незаконная система государственной поддержки многих видов спорта. Это произошло после зимней Олимпиады-2014 в Сочи, и побудило международные спортивные органы к резкому ограничению участия российских спортсменов в следующей Олимпиаде. Те, кто участвовал в соревнованиях, могли делать это только под нейтральным флагом.

Есть возможности для активного сотрудничества с перспективой организации крупных спортивных мероприятий под эгидой ШОС, – сказал Путин.

Китай в 21 веке принимал как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду. Оба события были омрачены войной или подготовкой к ней со стороны России, ворвавшейся в бывшие советские республики. В 2008 году это было в Грузии и в 2022 году в Украине.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, близкий соратник Путина, чья страна имеет статус наблюдателя в ШОС, заявил на саммите:

Мы предлагаем возможность организации комплекса спортивных соревнований в рамках ШОС: лето 2024 и зима 2026, — заявил Лукашенко.

Эти даты совпадают с летними Олимпийскими играми во Франции 2024 года и зимней олимпиадой в Италии 2026 — оба события произойдут в Западной Европе.

ШОС – это блок безопасности, созданный в 2001 году. В состав организации входят: Китай, Россия, Индия, Пакистан и четыре постсоветских государства Центральной Азии – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. В настоящее время завершается процедура принятия нового члена — Ирана, еще одного враждебного с Западом государства.

Ранее, "Комментарии" сообщали о словах Си Цзиньпина, который высказался на саммите ШОС по поводу "цветных революций".

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