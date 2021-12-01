logo

BTC/USD

57312.74

ETH/USD

4640.94

LTC/USD

210.45

USD/UAH

27.55

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования В Украине выбирали талантливых юных футболистов
commentss НОВОСТИ Все новости

В Украине выбирали талантливых юных футболистов

Экспертами выступили не только работники ДЮФЛ, но и тренеры юношеских сборных, а также скауты отечественных ТОП-клубов.

сегодня, 19:50
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В Доме футбола, 1 декабря, состоялось награждение лауреатов конкурса "Золотой мяч" среди игроков и тренеров ДЮФЛУ 2020/2021. Как сообщает goldtalant.com.ua награды выбирали среди одиннадцати номинаций, которые определяла группа экспертов: тренеры юношеских сборных Украины, скауты отечественных ТОП-клубов, работники лиг и другие специалисты.

В Украине выбирали талантливых юных футболистов

Лауреаты ДЮФЛ - фото Владимира Раснера

В итоге обладателями "Золотого мяча" стали:

Вековая категория U-14

Лучший игрок защитного плана – Ростисла Човгаленко ("Динамо" Киев);

Лучший игрок атакующего плана – Артем Степанов ("Шахтер" Донецк);

Вековая категория U-15

Лучший игрок защитного плана – Артур Бакай ("Шахтер" Донецк);

Лучший игрок атакующего плана – Иван Чабай (ДАФ Днепр);

Вековая категория U-16

Лучший игрок защитного плана – Андрей Ломницкий (УФК "Карпаты" Львов);

Лучший игрок атакующего плана – Никита Дзень ("Динамо" Киев);

Вековая категория U-17

Лучший игрок защитного плана – Андрей Булеза ("Шахтер" Донецк);

Лучший игрок атакующего плана – Антон Царенко ("Динамо" Киев);

Вековая категория U-19

Лучший игрок защитного плана – Денис Почернин ("Авангард" Харьков);

Лучший игрок атакующего плана – Егор Гуничев ("Авангард" Краматорск);

Лучший тренер – Владимир Вильчинский (УАФ "Карпаты" Львов).

Стоит отметить, что в награждении лауреатов взяли участие главный тренер сборной Украины Александр Петраков, игроки национальной и молодежной сборных, а также звезды украинского футбола.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто стал владельцем "Золотого мяча". Также "Комментарии" сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://goldtalant.com.ua/?p=145823
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!