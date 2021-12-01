В Украине выбирали талантливых юных футболистов

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Олег Терещенко
В
Доме футбола, 1 декабря, состоялось награждение лауреатов конкурса "Золотой мяч" среди игроков и тренеров ДЮФЛУ 2020/2021. Как сообщает goldtalant.com.ua награды
выбирали среди одиннадцати номинаций, которые определяла группа экспертов:
тренеры юношеских сборных Украины, скауты отечественных ТОП-клубов, работники
лиг и другие специалисты.
Лауреаты ДЮФЛ - фото Владимира Раснера
В
итоге обладателями "Золотого мяча" стали:
Лучший
игрок защитного плана – Ростисла Човгаленко ("Динамо" Киев);
Лучший
игрок атакующего плана – Артем Степанов ("Шахтер" Донецк);
Лучший
игрок защитного плана – Артур Бакай ("Шахтер" Донецк);
Лучший
игрок атакующего плана – Иван Чабай (ДАФ Днепр);
Лучший
игрок защитного плана – Андрей Ломницкий (УФК "Карпаты" Львов);
Лучший
игрок атакующего плана – Никита Дзень ("Динамо" Киев);
Лучший
игрок защитного плана – Андрей Булеза ("Шахтер" Донецк);
Лучший
игрок атакующего плана – Антон Царенко ("Динамо" Киев);
Лучший
игрок защитного плана – Денис Почернин ("Авангард" Харьков);
Лучший
игрок атакующего плана – Егор Гуничев ("Авангард" Краматорск);
Лучший
тренер – Владимир Вильчинский (УАФ "Карпаты" Львов).
Стоит
отметить, что в награждении лауреатов взяли участие главный тренер сборной Украины
Александр Петраков, игроки национальной и молодежной сборных, а также звезды
украинского футбола.
Ранее
информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто стал владельцем "Золотого мяча". Также "Комментарии"
сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской
ПФЛ.
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