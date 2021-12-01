В Украине выбирали талантливых юных футболистов

В Доме футбола, 1 декабря, состоялось награждение лауреатов конкурса "Золотой мяч" среди игроков и тренеров ДЮФЛУ 2020/2021. Как сообщает goldtalant.com.ua награды выбирали среди одиннадцати номинаций, которые определяла группа экспертов: тренеры юношеских сборных Украины, скауты отечественных ТОП-клубов, работники лиг и другие специалисты.

Лауреаты ДЮФЛ - фото Владимира Раснера

В итоге обладателями "Золотого мяча" стали:

Вековая категория U-14

Лучший игрок защитного плана – Ростисла Човгаленко ("Динамо" Киев);

Лучший игрок атакующего плана – Артем Степанов ("Шахтер" Донецк);

Вековая категория U-15

Лучший игрок защитного плана – Артур Бакай ("Шахтер" Донецк);

Лучший игрок атакующего плана – Иван Чабай (ДАФ Днепр);

Вековая категория U-16

Лучший игрок защитного плана – Андрей Ломницкий (УФК "Карпаты" Львов);

Лучший игрок атакующего плана – Никита Дзень ("Динамо" Киев);

Вековая категория U-17

Лучший игрок защитного плана – Андрей Булеза ("Шахтер" Донецк);

Лучший игрок атакующего плана – Антон Царенко ("Динамо" Киев);

Вековая категория U-19

Лучший игрок защитного плана – Денис Почернин ("Авангард" Харьков);

Лучший игрок атакующего плана – Егор Гуничев ("Авангард" Краматорск);

Лучший тренер – Владимир Вильчинский (УАФ "Карпаты" Львов).

Стоит отметить, что в награждении лауреатов взяли участие главный тренер сборной Украины Александр Петраков, игроки национальной и молодежной сборных, а также звезды украинского футбола.

Ранее информационный портал "Комментарии" сообщал о том, кто стал владельцем "Золотого мяча". Также "Комментарии" сообщали, сколько денег в среднем зарабатывает футболист в украинской ПФЛ.

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