В Америке призвали бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине: почему США идут на такой шаг

Китай предостерег Соединенные Штаты от политизации спорта и, в частности, зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Олимпиада-2022. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

Возможен ли бойкот? Почему США могут пойти на такой шаг или не сделать его? Какие уже были прецеденты? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Дмитрий Ефремов, член Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца отмечает:

"Большой спорт – это большие деньги. А такие спортивные мероприятия планетарного масштаба, как Олимпиада, это колоссальные деньги, организационные затраты и длительная подготовка. Лишь немногие страны мира могут позволить себе организовать и профинансировать такие мероприятия. Китай среди них. Если мероприятие проходит успешно, это существенно укрепляет имидж страны и ее авторитет на международной арене. Предложения, направленные на бойкотирование зимней олимпиады-2022, которая должна пройти в городах Пекин и Цжанцзякоу, направлены на то, чтобы нанести вред имиджу Китая".

Эксперт подчеркивает, что в обоснование бойкота выдвигается тезис о якобы имеющих место массовых нарушениях прав уйгуров, проживающих в провинции Синьцзян на западе КНР.

"Густонаселенный Китай является крайне уязвимым к террористическим атакам против мирного населения, в стране длительное время проводятся мероприятия по предотвращению террористических действий. Они носят такой уровень строгости, который власти и население страны находят приемлемым, — поясняет Дмитрий Ефремов. — В результате в некоторых регионах определенные свободы жителей оказываются частично ограниченными. Не стоит упускать из виду, что когда началась пандемия Covid-19, разные страны также вводили ограничительные меры разного уровня жесткости в соответствии со своими национальными представлениями, которые также ущемляли права человека".

Ключевыми же инструментами борьбы с терроризмом, используемыми Китаем, являются усиление грамотности населения и борьба с бедностью, отмечает эксперт.

"Повышение деловой привлекательности, образованности, а вместе с ними и карьерных перспектив и социальной мобильности жителей Синьцзяна гораздо эффективнее противодействуют терроризму, чем любые ограничительные или принудительные меры, — продолжает Дмитрий Ефремов.

Адекватно расставив акценты, власти провинции добились ликвидации бедности и повышения среднего располагаемого уровня доходов местного населения до 3400 долларов (2019 год), увеличив его в полтора раза за последние 5 лет. Естественный прирост населения в СУАР (3,69 ‰) в целом находится на уровне среднего по стране (3,34 ‰), немного превосходя его.

В свете этих фактов предложения бойкотировать Олимпиаду-2022 носят манипулятивный характер. Даже если принять за чистую монету сообщения о массовых нарушениях прав уйгуров в Синьцзяне, следует задаться вопросом – чем поможет их положению бойкот Олимпиады? Думаю, что ничем".

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает на данный момент крайне маловероятным, что США и их союзники байкотируют Олимпиаду-2022 в Пекине.



"Единственный прецедент, когда США и их ближайшие союзники байкотировали проведение Олимпиады – это летние Олимпийские игры в Москве в 1980-м. Официальная причина — ввод советских войск в Афганистан годом ранее. Поэтому если проводить параллели с Китаем, на подобный шаг Вашингтон может пойти только в том случае, если Китай решит захватить военным путем Тайвань, — отмечает Максим Яли. — Учитывая срок, ведь до начала игр осталось менее года, такой сценарий выглядит крайне маловероятным".

По словам политолога, подобные сценарии и угрозы региональной безопасности допускаются и рассматриваются американскими военными стратегами, но в более отдаленной перспективе.

"Пока Китай еще не достиг такой военной мощи, чтобы полностью отразить возможное участие США в вероятном конфликте. Но он стремительно приближается к поставленной цели, — подчеркивает Максим Яли. — Тайвань для Пекина такая же чувствительная в эмоциональном плане тема, какой был Крым для РФ в период 1992-2014 гг. Руководство КНР считает его китайской территорией и не признает его независимости. В этом плане в Пекине с интересом наблюдают за позицией США и их союзников в отношении аннексии Крыма".

Напомним, м еждународный олимпийский комитет и УЕФА рассматривают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио и Чемпионата Европы по футболу-2020 из-за распространения коронавируса.

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