В Америке призвали бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине: почему США идут на такой шаг

Китай предостерег Соединенные Штаты от политизации спорта и,
в частности, зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
Олимпиада-2022. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua
Возможен ли бойкот? Почему США могут пойти на такой шаг или
не сделать его? Какие уже были прецеденты? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли
разобраться эксперты.
Дмитрий Ефремов, член Украинской ассоциации китаеведов,
научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца отмечает:
"Большой спорт – это большие деньги. А такие спортивные мероприятия
планетарного масштаба, как Олимпиада, это колоссальные деньги, организационные
затраты и длительная подготовка. Лишь немногие страны мира могут позволить себе
организовать и профинансировать такие мероприятия. Китай среди них. Если
мероприятие проходит успешно, это существенно укрепляет имидж страны и ее
авторитет на международной арене. Предложения, направленные на бойкотирование
зимней олимпиады-2022, которая должна пройти в городах Пекин и Цжанцзякоу,
направлены на то, чтобы нанести вред имиджу Китая".
Эксперт подчеркивает, что в обоснование бойкота выдвигается
тезис о якобы имеющих место массовых нарушениях прав уйгуров, проживающих в
провинции Синьцзян на западе КНР.
"Густонаселенный Китай является крайне уязвимым к
террористическим атакам против мирного населения, в стране длительное время
проводятся мероприятия по предотвращению террористических действий. Они носят
такой уровень строгости, который власти и население страны находят приемлемым,
— поясняет Дмитрий Ефремов. — В результате в некоторых регионах определенные свободы жителей оказываются частично ограниченными. Не стоит упускать из виду,
что когда началась пандемия Covid-19, разные страны также вводили
ограничительные меры разного уровня жесткости в соответствии со своими
национальными представлениями, которые также ущемляли права человека".
Ключевыми же инструментами борьбы с терроризмом,
используемыми Китаем, являются усиление грамотности населения и борьба с
бедностью, отмечает эксперт.
"Повышение деловой привлекательности, образованности, а
вместе с ними и карьерных перспектив и социальной мобильности жителей Синьцзяна
гораздо эффективнее противодействуют терроризму, чем любые ограничительные или
принудительные меры, — продолжает Дмитрий Ефремов.
Адекватно расставив акценты, власти провинции добились ликвидации бедности и повышения среднего
располагаемого уровня доходов местного населения до 3400 долларов (2019 год),
увеличив его в полтора раза за последние 5 лет. Естественный прирост населения
в СУАР (3,69 ‰) в целом находится на уровне среднего по стране (3,34 ‰),
немного превосходя его.
В свете этих фактов предложения бойкотировать
Олимпиаду-2022 носят манипулятивный характер. Даже если принять за чистую
монету сообщения о массовых нарушениях прав уйгуров в Синьцзяне, следует
задаться вопросом – чем поможет их положению бойкот Олимпиады? Думаю, что
ничем".
Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ
Максим Яли считает на данный момент крайне маловероятным, что США и их союзники
байкотируют Олимпиаду-2022 в Пекине.
"Единственный прецедент, когда США и их ближайшие союзники
байкотировали проведение Олимпиады – это летние Олимпийские игры в Москве в
1980-м. Официальная причина — ввод советских войск в Афганистан годом ранее.
Поэтому если проводить параллели с Китаем, на подобный шаг Вашингтон может
пойти только в том случае, если Китай решит захватить военным путем Тайвань, —
отмечает Максим Яли. — Учитывая срок, ведь до начала игр осталось менее года,
такой сценарий выглядит крайне маловероятным".
По словам политолога, подобные сценарии и угрозы региональной
безопасности допускаются и рассматриваются американскими военными стратегами,
но в более отдаленной перспективе.
"Пока Китай еще не достиг такой военной мощи, чтобы полностью
отразить возможное участие США в вероятном конфликте. Но он стремительно
приближается к поставленной цели, — подчеркивает Максим Яли. — Тайвань для
Пекина такая же чувствительная в эмоциональном плане тема, какой был Крым для
РФ в период 1992-2014 гг. Руководство КНР считает его китайской территорией и
не признает его независимости. В этом плане в Пекине с интересом наблюдают за
позицией США и их союзников в отношении аннексии Крыма".
Напомним, международный олимпийский комитет и УЕФА рассматривают возможность отмены летних Олимпийских игр в Токио и Чемпионата Европы по футболу-2020 из-за распространения коронавируса.
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