Установлен новый рекорд Украины по количеству выигранных медалей на Олимпийских играх

Саблистка Ольга Харлан стала самой титулованной украинской спортсменкой на Олимпийских играх. Украинка на Олимпиаде в Париже получила две новые награды, увеличив общее количество медалей до шести, что превзошло предыдущий рекорд Украины.



Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото из открытых источников

Сборная Украины по фехтованию победила в финале Олимпийских игр в Париже команду из Южной Кореи и получили первое золото для Украины на нынешних соревнованиях. Кроме того, медаль стала шестой в активе украинской саблистки Ольги Харлан, что сделало ее рекордсменкой по количеству наград на Олимпийских играх среди украинских спортсменов.

Предыдущей рекордсменкой на Олимпийских играх была пловчиха Яна Клочкова, которая имеет пять олимпийских медалей. Харлан в начале Олимпиады завоевала бронзу в индивидуальных соревнованиях и повторила рекорд Клочковой, а теперь превзошла украинскую спортсменку.

У Харлан в своем активе две золотые медали за командные соревнования, которые Украина выиграла на Олимпиаде в Пекине-2008 и Париже-2024. Одно серебро у фехтовальщицы за командный турнир в Рио-2016. Еще три бронзы Харлан выиграла в личном турнире на трех Олимпийских играх: Лондон-2012, Рио-2016, Париж-2024.

Кроме того, Харлан установила еще один рекорд – она стала первой украинской спортсменкой, получившей медали на четырех разных Олимпиадах.

Кто выигрывал больше всего медалей на Олимпийских играх среди украинских спортсменов:

— Ольга Харлан – 6 (фехтование: 2 золотые медали, 1 серебряная, 3 бронзовые);

— Яна Клочкова – 5 (плавание: 4+1);

— Инна Осипенко-Радомская – 4 (гребля на байдарках: 1+2+1);

— Елена Костевич – 4 (стрельба: 1+0+3);

— Лилия Подкопаева – 3 (спортивная гимнастика: 2+1+0);

— Юрий Чебан – 3 (гребли на каноэ: 2+0+1);

— Руслана Таран – 3 (парусный спорт: 0+1+2).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Олимпиаде вывесили украинский баннер. На нем было четыре слова, которые разозлили россиян.

Также "Комментарии" писали о призовых украинских спортсменах на Олимпийских играх в Париже.