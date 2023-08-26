Усик перед боем развернул особое знамя

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Константин Куликов
Сегодня боксер Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве развернул украинский флаг с изображением Бахмута и автографами его защитников. Об этом сообщают "Комментарии". Флаг подписали 11 бойцов пограничного отряда и других подразделений Сил обороны Украины.
Александр Усик перед боем
На сине-желтом знамени также написано "Фортеця Бахмут: солона земля, залізні люди".
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Кроме того, Усик станцевал и спел на открытой тренировке перед боем с Дюбуа.
Усик будет защищать пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO против обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации Даниэля Дюбуа. Бой пройдет на стадионе "Тарчиньски Арена".
К этому реваншу спортсмены целенаправленно готовились в течение нескольких месяцев, передает sportarena. Александру Усику, в частности, помогали спарринговаться небезызвестные в боксерском мире поляк Мариуш Вах и казахстанец Нурсултан Аманжолов, а также несколько немцев и один австралиец.
Тем временем, на границе тайно встретились командование ВСУ и НАТО. Руководство Сил обороны и Североатлантического альянса обсудили тактику и стратегию украинского наступления, после чего произошли изменения в действиях украинских военных.
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