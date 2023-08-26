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Усик перед боем развернул особое знамя

Александр Усик перед "битвой взглядов" развернул знамя в честь героев Бахмута, на котором написано "Фортеця Бахмут"

сегодня, 22:52
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня боксер Александр Усик перед боем с Даниэлем Дюбуа в польском Вроцлаве развернул украинский флаг с изображением Бахмута и автографами его защитников. Об этом сообщают "Комментарии". Флаг подписали 11 бойцов пограничного отряда и других подразделений Сил обороны Украины.

Усик перед боем развернул особое знамя

Александр Усик перед боем

На сине-желтом знамени  также написано "Фортеця Бахмут: солона земля, залізні люди".


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Кроме того, Усик станцевал и спел на открытой тренировке перед боем с Дюбуа.

Усик будет защищать пояса чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO против обязательного претендента по версии Всемирной боксерской ассоциации Даниэля Дюбуа. Бой пройдет  на стадионе "Тарчиньски Арена".

К этому реваншу спортсмены целенаправленно готовились в течение нескольких месяцев, передает sportarena. Александру Усику, в частности, помогали спарринговаться небезызвестные в боксерском мире поляк Мариуш Вах и казахстанец Нурсултан Аманжолов, а также несколько немцев и один австралиец.

Тем временем, на границе тайно встретились командование ВСУ и НАТО. Руководство Сил обороны и Североатлантического альянса обсудили тактику и стратегию украинского наступления, после чего произошли изменения в действиях украинских военных.

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