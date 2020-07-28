Умер советский олимпийский чемпион

В Петербурге в возрасте 65 лет умер известный легкоатлет, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве Александр Аксинин. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

Аксинин родился в 1954 году в Ленинграде. На Олимпийских играх 1980 года он завоевал золотую медаль в эстафете 4 по 100 метров. В этой же дисциплине он стал бронзовым призером на Играх 1976 года. Трижды Аксинин становился чемпионом СССР.

Как ранее сообщали "Комментарии", врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет, когда его сердце остановилось. Информацию о смерти Антона Худаева уже подтвердили харьковский футбольный клуб "Металлист-1925" и Украинская ассоциация футбола. По сообщению УАФ, у Антона Худаев был коронавирус, который поразил 70 процентов его легких. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся национальная Команда в большой скорби" - говорится в заявлении УАФ на ее странице в Facebook.



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