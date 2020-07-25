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Врач украинской футбольной сборной умер от коронавируса

Сердце врача национальной сборной Украины по футболу перестало биться, когда ему было 48 лет

сегодня, 23:10
Автор:

Павел Зинченко
Врач украинской футбольной сборной умер от коронавируса

Врач национальной сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от коронавируса. Ему было 48 лет, когда его сердце остановилось. Информацию о смерти Антона Худаева уже подтвердили харьковский футбольный клуб "Металлист-1925" и Украинская ассоциация футбола. Об этом сообщает Sport 24.

По сообщению УАФ, у Антона Худаев был коронавирус, который поразил 70 процентов его легких. Он находился под аппаратом искусственного дыхания.

"От имени президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, главного тренера Национальной команды Андрея Шевченко и всей футбольной семьи Украины выражаем глубочайшие соболезнования семье. Вся национальная Команда в большой скорби" - говорится в заявлении УАФ на ее странице в Facebook.

Антон Худаев более 20 лет был врачом харьковского "Металлиста", а после создания "Металлист-1925" с первого дня посвятил себя этой команде. В футбольных кругах он быль больше известен, как Ашот. С 2016 года он работал врачом в сборной Украины по футболу.

Как сообщало издание "Комментарии", близкий друг Трампа умер от коронавируса.


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