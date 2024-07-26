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Украинскую сборную на Олимпиаде во Франции встретили овациями (ВИДЕО)

В Париже украинским спортсменам аплодировали

сегодня, 21:40
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Марьян Ощановский

На церемонии открытия Олимпиады-2024 во Франции украинскую делегацию встретили овациями.

Украинскую сборную на Олимпиаде во Франции встретили овациями (ВИДЕО)

Во Франции начинается Олимпиада. Фото из открытых источников

Видео встречи украинских спортсменов и функционеров опубликовал НОК Украины.

Как известно, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпиады-2024. Пловцу Михаилу Романчуку и теннисистке Элине Светолиной поручили пронесли украинский флаг на церемонии открытия Игр.

В начале церемонии открытия Олимпиады выступила Леди Гага. Также на церемонии 85 лодок с делегациями стран перемещались на лодках по реке Сена.

Как отмечают спортивные специалисты, это первая церемония, проводимая не на стадионе, а на воде. Церемония открытия Игр продлится до полуночи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 26 июля начнутся очередные Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. Украинская сборная будет представлена 140 спортсменами, предварительно получившими лицензии для участия в этих мировых соревнованиях. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт.

"В целом на сегодняшний день у нас есть 124 лицензии. Это 140 спортсменов и спортсменок, которые будут участвовать в Олимпийских играх. Мы уже завершили наш отбор на Олимпийские игры, и Украина окончательно имеет 124 лицензии", — отметил Гутцайт в интервью.

Стоит отметить, что в этом году Украина будет представлять наименьшее количество спортсменов на Олимпиаде за все время независимости страны. Президент НОК добавил, что Украина будет представлена на Олимпиаде почти во всех видах спорта, за исключением игровых. В то же время, он напомнил об историческом успехе сборной по футболу, которая впервые за время независимости Украины выступит на ОИ.



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