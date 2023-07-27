Украинскую саблистку дисквалифицировали из-за россиян

Украинская саблистка Ольга Харлан будет дисквалифицирована на срок до двух месяцев за отказ пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой на чемпионате мира по фехтованию, который сейчас проходит в Милане. Об этом сообщают "Комментарии".

Ольга Харлан

Ольга Харлан выиграла поединок со счетом 15:7, после чего в ответ на протянутую россиянкой руку выставила вперед шпагу.

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Позже появилась информация о решении Международного олимпийского комитета, который якобы отменил дисквалификацию Ольги Харлан. Но президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев опроверг эту информацию. Он заявил, что Украина только готовит протест и будет обжаловать решение дисквалифицировать Харлан, а о ее возвращении на соревнования речи не идет.

"Я сейчас нахожусь на чемпионате мира, мы готовим протест, будем оспаривать это решение. Ведь судья, непосредственно работавший на этом поединке, не давал черную карточку, не дисквалифицировал ее. Это уже потом начались подковерные игры, - заявил Ильяшев в эфире телемарафона. - Эта дисквалификация появилась после того, как определилась следующая соперница, даже был назначен судья на следующий бой. Мы надеемся, что рассмотрение апелляции завершится на днях. Но речь уже о том, чтобы ее вернули на эти соревнования, не может идти. В этом случае мы будем пытаться достичь того, чтобы отменили эту черную карточку, дисквалификацию", – заявил Ильяшев в эфире телемарафона.

Согласно сообщениям СМИ, брат Анны Смирновой служит в российской армии.



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