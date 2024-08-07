Украинский олимпийский чемпион объявил о завершении карьеры после Олимпиады в Париже

Олимпийский чемпион Жан Беленюк заявил, что Олимпийские игры в Париже станут последними для него как борца греко-римского стиля. По словам украинского атлета, через неделю он "уходит на пенсию".



Украинский борец Жан Беленюк. Фото из открытых источников

Жан Беленюк в интервью изданию "Чемпион" рассказал о завершении карьеры после Олимпийских игр 2024 года.

"На данный момент я активный спортсмен, но через неделю, скорее всего, уже иду на пенсию. Параллельно работаю в украинском парламенте, поэтому мне точно есть, чем заняться в моменте", — сказал Беленюк.

По словам 33-летнего украинского спортсмена, его главным желанием является окончание войны на условиях Украины и восстановления экономики страны, что позволит вернуться миллионам украинцев, покинувших страну из-за российской агрессии.

Что касается будущего, Жан Беленюк заявил, что из-за войны сложно планировать, но спорт будет всегда присутствовать в его жизни.

"Сейчас среднесрочных планов не строю, ведь неизвестно, что будет через год. Что уж говорить за 5 лет. Единственное, знаю, что спорт в моей жизни останется навсегда. Какая моя роль будет в нем — этот вопрос открыт. Может, пойду в бизнес. Может, буду заниматься настольным теннисом", — рассказал Беленюк.

Украинский атлет добавил, что настольный теннис ему нравится с детства и он активно играет в последние годы. Кроме того, после завершения карьеры борца сможет уделить настольному теннису больше времени.

Жан Беленюк – украинский борец греко-римского стиля, многократный чемпион мира и Европы. На Олимпийских играх 2016 получил серебро, а на следующей Олимпиаде в Токио стал чемпионом. Борец также народный депутат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 20-летняя пловчиха объявила о завершении карьеры после выступления на Олимпийских играх в Париже.

Также "Комментарии" писали, что украинский спортсмен, который мог бороться за золото на Олимпиаде-2024, отравился перед финалом соревнований.