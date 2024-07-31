Украинский боксер победил украинца, который покинул страну и взял гражданство Венгрии

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Slava Kot
В четвертый день Олимпийских игр в Париже прошли соревнования по боксу в весе 80 кг. Украину в этой дисциплине представлял Александр Хижняк – боксер, получивший олимпийскую лицензию за победу на Европейских играх-2023. Его соперником стал уроженец Украины с гражданством Венгрии.
Александр Хижняк в бою против Филиппа Акилова. Фото из открытых источников
Первым соперником Александра Хижняка на Олимпиаде в Париже стал представитель Венгрии Филипп Акилов, уехавший из оккупированного Мариуполя в начале полномасштабного вторжения, а впоследствии получивший венгерское гражданство.
На Олимпиаде бокс проходит в формате трёх раундов по три минуты. В первом судье дали преимущество Филиппу Акилову – 3:2. Второй раунд был за представителем Украины. В решающем третьем раунде Александр Хижняк нанес серию ударов по представителю Венгрии и по раздельному решению судей одержал победу.
Благодаря победе над Акиловым Александр Хижняк прошел в 1/4 финала, где встретится с бразильским боксером Вандерлеем Де Соуза Перейрой. Бой на Олимпиаде назначен на 2 августа в 22:36.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления на Олимпийских играх украинской теннисистки Элины Светолиной вывесили баннер, который разъярил россиян.
Также "Комментарии" писали о первой медали Украины на Олимпийских играх в Париже.
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