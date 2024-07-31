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Украинский боксер победил украинца, который покинул страну и взял гражданство Венгрии

Представитель Украины Александр Хижняк одолел венгерского боксера Филиппа Акилова на Олимпиаде.

сегодня, 09:00
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Slava Kot

В четвертый день Олимпийских игр в Париже прошли соревнования по боксу в весе 80 кг. Украину в этой дисциплине представлял Александр Хижняк – боксер, получивший олимпийскую лицензию за победу на Европейских играх-2023. Его соперником стал уроженец Украины с гражданством Венгрии.

Украинский боксер победил украинца, который покинул страну и взял гражданство Венгрии

Александр Хижняк в бою против Филиппа Акилова. Фото из открытых источников

Первым соперником Александра Хижняка на Олимпиаде в Париже стал представитель Венгрии Филипп Акилов, уехавший из оккупированного Мариуполя в начале полномасштабного вторжения, а впоследствии получивший венгерское гражданство.

На Олимпиаде бокс проходит в формате трёх раундов по три минуты. В первом судье дали преимущество Филиппу Акилову – 3:2. Второй раунд был за представителем Украины. В решающем третьем раунде Александр Хижняк нанес серию ударов по представителю Венгрии и по раздельному решению судей одержал победу.

"Ничего не могу сказать. Хороший бой. Как воспринял то, что мне выпал Хижняк? Знал, что такое будет, потому что это Олимпийские игры, здесь все хорошие бойцы. Это большой уровень соревнований. Думаю, что все меня понимают, чувствую себя плохо. Но такая воля Бога, значит, я этого заслужил", — прокомментировал свое поражение Акилов.

Благодаря победе над Акиловым Александр Хижняк прошел в 1/4 финала, где встретится с бразильским боксером Вандерлеем Де Соуза Перейрой. Бой на Олимпиаде назначен на 2 августа в 22:36.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во время выступления на Олимпийских играх украинской теннисистки Элины Светолиной вывесили баннер, который разъярил россиян.

Также "Комментарии" писали о первой медали Украины на Олимпийских играх в Париже.



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Источник: https://suspilne.media/sport/802669-oleksandr-hiznak-startuvav-na-olimpiadi-2024-z-peremogi-nad-eksukraincem-rozdilnim-risennam-suddiv/
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