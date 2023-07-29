Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам

Федерация шахмат Украины рекомендует украинским шахматистам во время участия в Кубке мира и других международных соревнованиях воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, даже если они выступают под нейтральным флагом, а также избегать совместных фото-, видеосъемок и разговоров. Такие рекомендации украинским спортсменам Федерация предоставила в пятницу, 28 июля. Об этом сообщают "Комментарии".

Шахматы

"Федерация шахмат Украины рекомендует членам ФШУ воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают; избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси; избегать разговоров с представителями страны-агрессора, не предусмотренными Правилами шахмат", — говорится в сообщении исполкома ФШУ в Фейсбук.

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Шахматистам также рекомендовано воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины, а во время публичных выступлений напоминать о продолжающейся войне, развязанной Россией против Украины, в которой Беларусь способствует действиям РФ.

"При этом большое количество россиян и белорусов, в том числе и шахматисты, либо поддерживают власть своих стран, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев", — говорится в заявлении ФШУ.

Кубок мира по шахматам стартует 30 июля в Баку, Азербайджан.

Напомним, что во время проведения чемпионата мира по фехтованию в Милане украинка Ольга Харлан после победы в поединке с россиянкой Анной Смирновой отказалась пожать ей руку. Из-за этого ее дисквалифицировали на два месяца, но впоследствии МОК де-факто дезавуировал предыдущее решение, предоставив Ольге Харлан право выступления на Олимпиаде-2024.

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