logo

BTC/USD

29365.77

ETH/USD

1885.04

LTC/USD

92.32

USD/UAH

37.55

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам

Федерация шахмат Украины порекомендовала украинским шахматистам воздерживаться от рукопожатий с россиянами и белорусами

29 июля 2023, 21:58
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Федерация шахмат Украины рекомендует украинским шахматистам во время участия в Кубке мира и других международных соревнованиях воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, даже если они выступают под нейтральным флагом, а также избегать совместных фото-, видеосъемок и разговоров. Такие рекомендации украинским спортсменам Федерация предоставила в пятницу, 28 июля. Об этом сообщают "Комментарии".

Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам и белорусам

Шахматы

"Федерация шахмат Украины рекомендует членам ФШУ воздерживаться от рукопожатий с представителями России и Беларуси, независимо от того, под каким флагом они выступают; избегать совместных фото- и видеосъемок с представителями России и Беларуси; избегать разговоров с представителями страны-агрессора, не предусмотренными Правилами шахмат", — говорится в сообщении исполкома ФШУ в Фейсбук.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Шахматистам также рекомендовано воздерживаться от действий, которые могут навредить имиджу Украины, а во время публичных выступлений напоминать о продолжающейся войне, развязанной Россией против Украины, в которой Беларусь способствует действиям РФ.

"При этом большое количество россиян и белорусов, в том числе и шахматисты, либо поддерживают власть своих стран, либо молча наблюдают за убийствами и геноцидом украинцев", — говорится в заявлении ФШУ.

Кубок мира по шахматам стартует 30 июля в Баку, Азербайджан.

Напомним, что во время проведения чемпионата мира по фехтованию в Милане украинка Ольга Харлан после победы в поединке с россиянкой Анной Смирновой отказалась пожать ей руку. Из-за этого ее дисквалифицировали на два месяца, но впоследствии МОК де-факто дезавуировал предыдущее решение, предоставив Ольге Харлан право выступления на Олимпиаде-2024.

Между тем, ракетный удар по Запорожью: погибли двое.

Британская разведка назвала два участка фронта, где бои в разы усилились.

А британский фотограф получил редкий кадр.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!