Украинские спортсмены выиграли 15 медалей на Паралимпиаде-2024

Украинские паралимпийцы продолжают удивлять мир своими достижениями. Сегодня, на очередных соревнованиях по плаванию в рамках Паралимпийских игр-2024 в Париже, сборная Украины завоевала сразу три награды. В коллекцию медалей добавилось одно серебро и две бронзы.

Украина получила три новых медали в плавании на Паралимпиаде-2024

По информации "Общественного", пловец Ярослав Денисенко стал бронзовым призером в финале 100-метровки на спине (класс S12). Его выступление было не только выдающимся, но и стало 13-й медалью для Украины на нынешней Паралимпиаде. Денисенко занял третье место в своей категории.

Однако успехи украинских спортсменов на этом не закончились. Вслед за Денисенко на пьедестал почета поднялась Анна Стеценко, ставшая серебряным призером Паралимпиады-2024 на дистанции 100 метров на спине (класс S12). Для Анны эта награда стала уже седьмой на уровне Паралимпийских игр.

Кроме того, Анна Стеценко завоевала еще одну бронзовую медаль на дистанции 400 метров свободным стилем (класс S13), которая стала юбилейной 15-й медалью для Украины на этих играх.

К настоящему моменту у сборной Украины уже 15 медалей на Паралимпиаде-2024 в Париже:

Золото – 1;

Серебро - 8;

Бронза - 6.

Ранее "Комментарию Киев" писали, что в Париже начались XVII летние Паралимпийские игры-2024, и Украина уже готова бороться за медали на самом престижном мировом соревновании. В этом году Киевщину будут представлять девять атлетов , которые примут участие в четырех видах спорта. Все они – воспитанники Киевского регионального центра "Инваспорт", специализирующегося на подготовке спортсменов с инвалидностью к соревнованиям наивысшего уровня.