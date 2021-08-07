Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "серебро" на Олимпиаде в Токио

Очередную серебряную награду привезут для Украины Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. Спортсменки достигли отличного результата в гребле на байдарке и каноэ. Об этом сообщают в Олимпийском комитете Украины.

Людмила Лузан та Анастасія Четверикова (фото з відкритих джерел)

В упорной борьбе на дистанции 500 метров в финале женский дуэт занял второе место. Первое место осталось у спортсменок из Китая.

Результат наших девушек — 1: 57.499. Нашим спортсменкам удалось обойти своих соперниц из Канады и Германии.

Недавно Людмила Лузан завоевала еще одну награду — бронзовую медаль в женском каноэ-спринте. Известно, что эта разновидность спорта в этом году в первый раз появилась на Олимпийских играх в Токио. Наша спортсменка стала одной из первых призеров в этих соревнованиях.

Стало известно, что сегодня, 7 августа на Олимпийских Играх в Токио разыграют еще 34 комплекта наград.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что Станислав Горуна стал бронзовым призером Олимпийских игр. На Олимпийских играх украинцы продолжают получать медали. Наш спортсмен Станислав Горуна стал бронзовым призером на Олимпиаде.

Станислав вышел в полуфинал Олимпийских игр. Сначала он занимал второе место в своей группе. В поединках украинец поборол японца Кена Нисимура. Также он победил американца Томаса Скотта. Столкновение между Станиславом и венгром Габором Харшпатаки завершилась ничьей. Однако он проиграл бой с каратистом из Египта Абдаллой Абделазиза. В последнем полуфинальном поединке украинский каратист уступил противнику из Италии Луиджи Бусу. Таким образом Станислав занял третье призовое место и получил бронзовую медаль в кумите в весовой категории до 75 кг.

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