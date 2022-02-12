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Украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 лучших по результатам соревнований в Пекине

Два украинца показали хорошие результаты на Олимпиаде в биатлонной спринтерской гонке

сегодня, 15:20
Автор:

Козлова Альбіна
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Двое украинских биатлонистов заняли места в первой 20-й по результатам гонки на расстояние 10 километров 12 февраля. Об этом сообщают на странице Ассоциации спортивных журналистов в Facebook.

Украинские биатлонисты вошли в ТОП-20 лучших по результатам соревнований в Пекине

Соревнования по биатлону, скрин с видео

Известно, что Дмитрий Подручный занял 13 место со временем 1:18,6, Артем Прима – 15 со временем 1:19,4. У обоих было по одному промаху во время стрельбы стоя. Еще двое биатлонистов Антон Дудченко и Богдан Цимбал сделали больше промахов и заняли 60 и 66 места.

Дмитрий Пидручный и Артем Прима показали хорошие результаты. В воскресенье, 13 февраля, состоится еще две гонки преследования по биатлону среди мужчин и женщин.

Первое место в гонке 12 февраля занял известный биатлонист и олимпийский чемпион в 2018 году Йоханнес Тингнес Бьо из Норвегии. Второе – другой олимпийский чемпион Кантен Фийон-Имеет из Франции.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский скелетонист показал табличку с надписью "No war in Ukraine" на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля единственный представитель Украины из скелетона, киевлянин Владислав Гераскевич показал на камеры во время очередного заезда на Олимпиаде небольшую открытку с надписью "Нет — войне в Украине". Скелетонист занял 18-е место по результатам трех этапов соревнований.

Также мы писали, что США привлекут к ответственности россиян из-за использования допинга на Олимпиаде. Соединенные Штаты могут привлечь к ответственности россиян, причастных к допинговому делу Камилы Валиевой в соответствии с американским Законом Родченкова (RADA), заявил агентству Reuters в пятницу, 11 февраля, глава Антидопингового агентства США Тревис Тайгарт.



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Источник: https://www.facebook.com/ukrainesportmedia/
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