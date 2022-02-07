Украинская спортсменка попала в топ-10 лучших биатлонисток

Украинка Юлия Джима вошла в десятку сильнейших биатлонисток мира. Такой хороший результат спортсменка показала на зимней Олимпиаде в Пекине во время гонки в понедельник, 7 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Биатлон, фото Национальный олимпийский комитет

Известно, что три украинки с 11 часов вышли на соревнования в индивидуальной гонке, они преодолели 15 километров трассы и произвели прицельные выстрелы. В этих соревнованиях выступали Ирина Петренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко.

Биатлонистка Юлия Джима по сумме баллов заняла 10-е место, Ирина Петренко оказалась на 11-м месте. Это ее лучший личный результат на Олимпийских играх. Спортсменка закрыла все 20 мишеней. По ее словам, сезон для нее начался не очень удачно, и она ожидала от себя худшего результата. Пока что Ирина довольна результатом по стрельбе.

Валентине Семеренко не удалось финишировать в индивидуальной гонке. Также не вышла на трассу и Дарья Блашко, поскольку у нее положительный тест на коронавирус. Первая гонка по биатлону прошла 5 февраля. Во время соревнований команда украинских биатлонистов заняла 13-е место.

8 февраля состоится индивидуальная гонка в дисциплине "Биатлон" на дистанции 20 километров среди мужчин. 7 февраля украинцы будут еще соревноваться в санном спорте в разных категориях.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы завоевали семь медалей на турнире Grand Prix Zagreb Open 2022. 30 января турнир в хорватском Загребе успешно завершился для национальной сборной по греко-римской борьбе. Ведь борцы привезли три "золота", два "серебра", две "бронзы"

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