logo

BTC/USD

40035.36

ETH/USD

2778.69

LTC/USD

115.51

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Спорт олимпиада и соревнования Украинская сборная уже не будет выступать на Олимпиаде в Пекине: результаты 14 дня соревнований
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинская сборная уже не будет выступать на Олимпиаде в Пекине: результаты 14 дня соревнований

Украина уже не улучшит свое место в медальном зачете Олимпиады-2022

сегодня, 22:00
Автор:

Олег Терещенко
Поделитесь публикацией:

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине закончился четырнадцатый соревновательный день. Как передает Общественный спорт, он стал знаковым для Украины, поскольку состоялись последние соревнования с участием ее спортсменов.

Украинская сборная уже не будет выступать на Олимпиаде в Пекине: результаты 14 дня соревнований

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Сегодня прошли две заключительные гонки с участием украинцев: женский и мужской масстарты. Лучший результат показала биатлонистка Юлия Джима, занявшая седьмое место.

Кроме биатлона, в этот соревновательный день состоялись розыгрыши медалей во фристайле (хафпайп и ски-кросс) и в конькобежном спорте, где победу в 1000-метровке одержал нидерландец Томас Крол.

По итогам двух недель соревнований сборной Норвегии удалось обновить рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград. "Золото", которое получил биатлонист Иоганнес Бе, стало 15-м для Норвегии на Играх в Пекине.

Медалисты за 18 февраля

Биатлон (женщины): 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция), 2. Тирил Экгофф (Норвегия), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

Биатлон (мужчины): 1. Иоганнес Бьо (Норвегия), 2. Мартин Понсилуома (Швеция), 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Фристайл (женщины): 1. Айлин Гу (Китай), 2. Кэсси Шарп (Канада), 3. Рэйчел Каркер (Канада)

Фристайл (мужчины): 1. Райан Регез (Швейцария), 2. Алекс Фива (Швейцария), 3. Сергей Ридзик (ОКР)

Конькобежный спорт (мужчины): 1. Томас Крол (Нидерланды), 2. Лоран Дюбрей (Канада), 3. Гавард Лоренцен (Норвегия)

Преимущество сборной Норвегии над ближайшим преследователем – Германией – составляет пять золотых медалей. По количеству наград Норвегия также опережает все остальные сборные с 34 медалями. Ближайшим преследователем является ОКР – 27 наград.

Что касается Украины, то ее позиции остались неизменными – 23-е место. Причем украинская сборная уже гарантированно не улучшит свое положение.

Ранее информационный портал "Комментарии" рассказывал, что министр спорта Украины Вадим Гутцайт сделал сенсационное заявление.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://suspilne.media/208430-medalnij-zalik-olimpiadi-2022-pisla-14-go-zmagalnogo-dna-na-akomu-misci-ukraina/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!