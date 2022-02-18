Украинская сборная уже не будет выступать на Олимпиаде в Пекине: результаты 14 дня соревнований

В пятницу, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине закончился четырнадцатый соревновательный день. Как передает Общественный спорт, он стал знаковым для Украины, поскольку состоялись последние соревнования с участием ее спортсменов.

Олимпиада в Пекине - фото с открытых источников

Сегодня прошли две заключительные гонки с участием украинцев: женский и мужской масстарты. Лучший результат показала биатлонистка Юлия Джима, занявшая седьмое место.

Кроме биатлона, в этот соревновательный день состоялись розыгрыши медалей во фристайле (хафпайп и ски-кросс) и в конькобежном спорте, где победу в 1000-метровке одержал нидерландец Томас Крол.

По итогам двух недель соревнований сборной Норвегии удалось обновить рекорд зимних Олимпиад по количеству золотых наград. "Золото", которое получил биатлонист Иоганнес Бе, стало 15-м для Норвегии на Играх в Пекине.

Медалисты за 18 февраля

Биатлон (женщины): 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция), 2. Тирил Экгофф (Норвегия), 3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегия)

Биатлон (мужчины): 1. Иоганнес Бьо (Норвегия), 2. Мартин Понсилуома (Швеция), 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Фристайл (женщины): 1. Айлин Гу (Китай), 2. Кэсси Шарп (Канада), 3. Рэйчел Каркер (Канада)

Фристайл (мужчины): 1. Райан Регез (Швейцария), 2. Алекс Фива (Швейцария), 3. Сергей Ридзик (ОКР)

Конькобежный спорт (мужчины): 1. Томас Крол (Нидерланды), 2. Лоран Дюбрей (Канада), 3. Гавард Лоренцен (Норвегия)

Преимущество сборной Норвегии над ближайшим преследователем – Германией – составляет пять золотых медалей. По количеству наград Норвегия также опережает все остальные сборные с 34 медалями. Ближайшим преследователем является ОКР – 27 наград.

Что касается Украины, то ее позиции остались неизменными – 23-е место. Причем украинская сборная уже гарантированно не улучшит свое положение.

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