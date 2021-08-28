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Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 ворвалась в пятерку лучших в медальном зачете

Украина завоевала сразу 5 золотых медалей в плавании

сегодня, 15:25
Автор:

Кравцев Сергей

Украина продолжает триумфовать на Паралимпийских играх в Токио. Наши спортсмены выбороли уже 34 медали – 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых. Как информирует издание "Комментарии", об этом пишет портал "Украинская правда".

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 ворвалась в пятерку лучших в медальном зачете

Максим Крыпак Фото: Украинская правда

Больше всего порадовали украинские пловцы. Пять наших представителей подымались на самую высокую ступеньку пьедестала для награждения. В итоге Украине добавилось сразу 5 золотых медалей.

В заплыве 100 метров на спине первым был наш Михаил Сербин, сразу за ним с "серебром" еще один наш соотечественник Виктор Смирнов. 

В заплыве 100 метров брассом не было равных Евгению Богодайко и это при том, что украинец откровенно стартовал не очень хорошо. Его опередили колумбиец Нельсон Криспин Корзо, и австралиец Мэттью Леви. Была лишь надежда приплыть к финишу третьим, но в спорте все играют не только стартовые минуты, но и порой последние секунды. Так и случилось. Украинский спортсмен на 0.06 секунд определи колумбийца, вырвав "золото" на последних секундах. 

Третьим украинским пловцом, который стал олимпийским чемпионом оказался Максим Крыпак. В заплыве 100 метров вольным стилем он не только был лучшим, но еще и стал рекордсменом, установив новый мировой паралимпийский рекордо. На финише время Крыпака составило 50.64. 

Еще одним чемпионским пловцом в главной команде страны стал Денис Дубров (200 метров в комплексном плавании). Он опередил фаворитов этой Олимпиады – китайских и американского пловца. 

Также "золотой рыбкой" Паралимпийских игр в Токио стала наша Елизавета Мерешко. Дистанцию 100 метров брассом спортсменка преодолела с лучшим показателем.

Украинская сборная на Паралимпиаде-2020 ворвалась в пятерку лучших в медальном зачете - фото 2

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Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/28/7305292/
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