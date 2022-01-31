Украинцы завоевали семь медалей на турнире Grand Prix Zagreb Open 2022

Украинские спортсмены одержали несколько важных побед на турнире UWW Grand Prix Zagreb Open 2022 среди взрослых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства молодежи и спорта.

Украинцы привезли медали с турнира по греко-римской борьбе, фото Facebook

30 января турнир в хорватском Загребе успешно завершился для национальной сборной по греко-римской борьбе. Ведь борцы привезли три "золота", два "серебра", две "бронзы". Всего семь медалей получили украинцы на международном турнире. Кроме того, в общекомандном зачете Украина заняла почетное второе место.

"Золотые" медали завоевали такие спортсмены: Парвиз Насибов, Владимир Яковлев, Ярослав Филчаков. "Серебряные" награды получили Корюн Саградян и Виктор Петрика. "Бронзу" привезли Дмитрий Цымбалюк и Андрей Кулик.

Как сообщал портал "Комментарии", спортсмены национальной сборной по футзалу показали хорошие результаты на завершающем матче группового этапа. По количеству баллов они оказались на втором месте в группе А. Таким образом, они будут соревноваться в четвертьфинале чемпионата Европы.

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